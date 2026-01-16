El consejero Poli Suárez avanza que la norma iniciará su trámite parlamentario en los próximos meses y destaca el refuerzo de la seguridad, la mediación y la mejora de la calidad educativa.

Educación impulsa la Ley de Autoridad del Profesorado y la figura del agente tutor para mejorar la convivencia en las aulas / Foto: La Radio Canaria.

La Ley de Autoridad del Profesorado y la implantación de la nueva figura del agente tutor buscan reforzar la convivencia y la seguridad en los centros educativos de Canarias. Así lo ha señalado el consejero de Educación del Gobierno autonómico, Poli Suárez, quien confía en que la norma inicie su trámite parlamentario en los próximos meses, de forma paralela a la puesta en marcha de este nuevo recurso en los municipios.

En declaraciones a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Suárez explicó que el agente tutor será desempeñado por miembros de la Policía Local o de la Policía Canaria, con formación específica en resolución de conflictos y actuación en el entorno escolar. El objetivo es ofrecer apoyo tanto al profesorado como al alumnado, actuando como figura de mediación y acompañamiento.

Para impulsar este proyecto, el Ejecutivo autonómico mantendrá reuniones entre los meses de febrero y marzo con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Consejería de Presidencia. Se trata de un modelo que ya funciona en Baleares y que el Gobierno canario quiere adaptar a la realidad del archipiélago.

“El agente tutor consiste en dar seguridad al personal docente, pero también acompaña al alumnado. Es una figura que viene para ayudar y mediar. En Baleares está funcionando muy bien y la queremos traer a esta tierra”, afirmó el consejero.

Bajada de ratios y mayor presupuesto educativo

Poli Suárez también celebró la reducción de las ratios en las aulas a partir de este curso escolar, una medida que, según indicó, redundará en una mejora de la calidad educativa. Además, destacó que la Consejería de Educación cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia, que supera los 2.000 millones de euros.

Estos fondos se destinarán, entre otras medidas, al incremento del personal docente, con la incorporación de 1.000 nuevos profesores, así como al refuerzo del personal auxiliar para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

El presupuesto contempla también el aumento de la oferta de estas enseñanzas, la gratuidad de los libros de texto en una primera fase, la mejora de infraestructuras educativas, comedores escolares y el refuerzo del transporte escolar.

Canarias mantendrá la jornada escolar continua

El consejero descartó asimismo la implantación de la jornada escolar partida en Canarias, desmarcándose de la Comunidad de Madrid, donde esta medida fue aprobada el pasado mes de diciembre para los colegios públicos.

“Entendemos, y así lo dicen los datos de la Consejería, los sindicatos y el resto de la comunidad educativa, que en Canarias funciona muy bien el turno corrido. Lo seguiremos manteniendo, por lo menos, lo que queda de legislatura”, aseguró.

Suárez afirmó que en el Archipiélago no existe debate en torno a este asunto, ya que hay unanimidad entre la comunidad educativa en mantener las clases concentradas en horario de mañana, y recalcó que en ningún momento se ha planteado un cambio de modelo.