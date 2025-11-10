Los ‘viveros de empresa’ permiten iniciarse en el mundo laboral a jóvenes estudiantes relacionados con el sector servicios

Informa: RTVC

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias, en Santa Cruz de Tenerife, es uno de los primeros centros en desarrollar los denominados ‘viveros de empresa‘. Este programa, impulsado por la Consejería de Educación del Gobierno canario, permite a los centros educativos ofrecer espacios a jóvenes graduados o estudiantes relacionados con el sector servicios, para que puedan iniciarse en el mundo laboral.

La finalidad de esta iniciativa es fomentar el emprendimiento entre los jóvenes, convirtiéndose en gerentes de un negocio. Tania Bethencourt, miembro del equipo directivo del CIFP Las Indias, detalla que «les ayudamos con todo lo que es la puesta en marcha del negocio». En este sentido, añade que la finalidad es «que puedan acercarse a la realidad del mundo que nos rodea».

Este es el caso de Paula Isa, una estudiante del centro que se ha beneficiado del programa ‘viveros de empresa’. Graduada en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, presentó su proyecto y ahora gestiona la cafetería del centro. Podrá desarrollar su proyecto durante dos años, cuando su proyecto será reemplazado por el de otro estudiante emprendedor.