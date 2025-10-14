Educación ha incorporado 13 especialidades a las listas abiertas para impartir docencia. La medida eleve a 51 el número total de especialidades disponibles para la incorporación de nuevos aspirantes a la listas de empleo

Educación incorpora 13 especialidades a las listas abiertas para impartir docencia. En la imgen, la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, en las oposiciones celebradas en 2025. Fotografía de archivo de la consejería de Educación

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias amplía el número de especialidades incluidas en las listas abiertas con carácter permanente con la incorporación de trece nuevas titulaciones docentes. Ello eleva a 51 el total de especialidades disponibles en las que podrán inscribirse quienes reúnan los requisitos exigidos, entre ellos la titulación y la formación didáctica y pedagógica.

Esta ampliación se lleva a cabo a través de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, al frente de la cual se encuentra Mónica Ramírez. Ha sido la responsable de impulsar este procedimiento con el objetivo de mantener actualizadas las listas de empleo y mejorar la cobertura de sustituciones en el sistema educativo público canario.

La directora general destacó que “la implantación de listas abiertas permanentes está permitiendo a la Consejería garantizar una gestión más ágil y eficiente de las sustituciones, al disponer de un banco de profesionales actualizado y con disponibilidad inmediata”. Además, subrayó que “este sistema facilita la incorporación de los recién egresados, que pueden integrarse en las listas de empleo sin tener que esperar a la convocatoria de oposiciones”.

Más de 18.000 personas se han inscrito en las listas abiertas

Desde la puesta en marcha del sistema, en marzo de 2024, un total de 18.250 personas se han inscrito en listas abiertas. 4.001 fueron admitidas en la última relación definitiva publicada el pasado 10 de octubre, correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril y el 17 de septiembre de 2025.

Las nuevas especialidades que se suman a la convocatoria son:

Procesos de Producción Agraria

Procesos y Productos de Textil

Confección y Piel

Asesoría y Procesos de Imagen Personal

Análisis y Química Industrial del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Volumen y Diseño de Moda, del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Moldes y Reproducciones

Técnicas Cerámicas,

Ebanistería Artística

Mantenimiento de Vehículos

Patronaje y Confección

Técnicas de Patronaje Confección y Soldadura, del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Buscan una gestión de las sustituciones más eficiente

Según Educación, la medida permite alcanzar una gestión de las sustituciones mucho más eficiente. Asegura que persigue garantizar que los centros educativos del Archipiélago cubran sus necesidades y cuenten en todo momento con el personal especialista que precisan. También, sostiene, supone una oportunidad para que los profesionales que inician su trayectoria docente puedan integrarse en las listas de empleo sin tener que esperar a la convocatoria de oposiciones.

Esta línea de trabajo se enmarca en el proceso de modernización de la gestión educativa impulsado por el área que dirige Poli Suárez. Está orientado a mejorar la planificación, la calidad y la capacidad de respuesta del sistema educativo canario.