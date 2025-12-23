La iniciativa de enseñar silbo gomero busca preservar este patrimonio cultural de Canarias y consolidarlo como recurso educativo desde Primaria y Secundaria

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias impulsa el refuerzo de la enseñanza del silbo gomero en el sistema educativo como herramienta de aprendizaje, identidad y transmisión cultural.

Educación refuerza la enseñanza del silbo gomero en las aulas canarias / Imagen de Europa Press

El objetivo es consolidar su presencia en las aulas desde las etapas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

La enseñanza del silbo será obligatoria en los centros educativos de La Gomera que impartan estas etapas, mientras que en el resto de las islas podrá incorporarse de forma voluntaria.

Preservar el patrimonio

El consejero de Educación, Poli Suárez, destacó que la escuela es clave para preservar el patrimonio cultural y subrayó el valor del silbo gomero como recurso educativo vinculado a la historia y la identidad del archipiélago.

La iniciativa incluye además la formación del profesorado, para garantizar una correcta integración de estos contenidos en el currículo de Lengua Castellana y Literatura, favoreciendo el desarrollo lingüístico y cultural del alumnado.