El centroamericano es internacional absoluto con su país y jugará en el equipo manchego hasta final de temporada

Edward Cedeño, centrocampista panameño de la Unión Deportiva Las Palmas, jugará cedido hasta final de temporada en el Albacete Balompié, según informó este miércoles el club grancanario.

Edward Cedeño sale cedido de Las Palmas al Albacete/ Imagen de la UD Las Palmas

Cedeño, de 22 años e internacional absoluto con su país, llegó el pasado verano al conjunto amarillo procedente del Potros del Este, en una operación de traspaso valorada en medio millón de euros.

Segunda salida en el mercado invernal

Con anterioridad, el panameño también jugó a préstamo durante la temporada 2024-2025 en la SD Tarazona, de la Primera Federación española, jugando 28 partidos, en los que anotó un gol y dio cuatro asistencias.

Sin embargo, el futbolista panameño solo ha disputado siete partidos en LaLiga Hypermotion con la UD Las Palmas, frente al Andorra, Córdoba, Málaga, Leganés, Almería, Racing de Santander y Ceuta, y solo en uno de ellos fue titular, con un total de 95 minutos.

Se trata de la segunda salida del equipo amarillo en este mercado de invierno, tras la marcha del atacante tinerfeño Adam Arvelo al Unionistas de Salamanca CF, de Primera Federación, también en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio.