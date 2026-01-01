El 112 atendió 833 incidentes en Nochevieja en Canarias

El 112 atendió 833 incidentes durante la Nochevieja en Canarias, 47 menos que en la anterior, lo que supuso un descenso del 5,3 % en la actividad de su Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad

Sala Operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad en Gran Canaria en Gran Canaria

Sus dos salas operativas atendieron 2.799 llamadas a lo largo de la Nochevieja y las primeras horas de 2026., frente a las 3.329 recibidas en 2024, lo que representó un descenso del 15,9 % que evidenció «una creciente responsabilidad en el uso de este teléfono por parte de la población, al utilizarse más para casos de urgencia o emergencia y menos para otro tipo de cuestiones de consulta o información».

El servicio dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias movilizó recursos desde las 22.00 horas del 31 de diciembre y hasta las 07.00 horas del 1 de enero para gestionar los 833 percances registrado en ese periodo de tiempo.

Por tipologías, 327 incidentes se refirieron a asistencias sanitarias (enfermedad, consultas médicas, transportes secundarios desde centros de salud a hospitales…), que aumentaron un 7,5 %.

319 incidentes relacionados con la seguridad de las personas

Los descensos se produjeron en las asistencias técnicas (desprendimiento en carreteras, caída de tendido eléctrico, rescate de animales o achiques de agua), al registrarse un 17,8 % menos, y en extinciones de incendios, que cayeron un 46 %.

Por provincias, la sala operativa de Las Palmas atendió 1.204 llamadas y prestó asistencia a 470 incidentes frente a las 1.595 llamadas y 363 incidentes en la sala operativa de Santa Cruz de Tenerife.

También se contabilizaron 319 incidentes relacionados con la seguridad de las personas (actos contra la propiedad, desorden en la vía pública, violencia…), que registraron un incremento del 1,5 %, y 67 accidentes de tráfico u otro tipo, un 4,6 % más.

Sala Operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad en Tenerife

Fomento de medidas de autoprotección

El CECOES 112 del Gobierno de Canarias continuará estos días fomentando las medidas de autoprotección entre la población con la difusión de una serie de videoconsejos en redes sociales bajo el lema ‘Navidad Segura’, en los que profesionales de emergencias ofrecen sencillas pautas para evitar los riesgos a los que se puede estar expuesto durante estas fiestas navideñas por ser una época de celebraciones y espectáculos con gran afluencia de público.

Además, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias recuerda que desde esta madrugada están vigentes una alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago y otra por lluvias y viento en Tenerife y La Palma, junto a una prealerta por estos eventos en el resto de islas debido al paso de un frente frío asociado a la borrasca ‘Francis’.

También permanece activa la prealerta por tormentas en toda la comunidad autónoma.

Todas ellas han sido adoptadas en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, junto a otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).