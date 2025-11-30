Encuentro que nace con el propósito de convertirse en el principal punto de referencia del sector de la vivienda en las islas

Imagen archivo RTVC.

El acceso a un hogar centrará el I Congreso de Vivienda de Canarias que tendrá lugar los estos 1 y 2 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y que reunirá instituciones, empresas y expertos del área.

Búsqueda de soluciones

Según informa la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, impulsora de la cita, se trata de un encuentro que nace con el propósito de convertirse en el principal punto de referencia del sector de la vivienda en las islas promoviendo la colaboración y la búsqueda de soluciones compartidas ante los nuevos desafíos para conseguir una casa.

Al respecto, el consejero regional del área, Pablo Rodríguez, participará en la inauguración oficial junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un acto que tendrá dos jornadas de debate con más de 40 ponentes y expertos de primer nivel.

Contexto normativo

Bajo el lema ‘Sostenibilidad, innovación y colaboración’, el Congreso abordará las oportunidades que ofrece el nuevo contexto normativo.

Además, reunirá a representantes de instituciones públicas, empresas del sector, universidades, colegios profesionales y entidades del tercer sector, consolidándose como un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados.

Financiación y colaboración

El programa incluye mesas redondas, conferencias y talleres. Todo ello sobre temas clave como el nuevo marco legal para el acceso a la vivienda. Así como la gestión del suelo y las licencias, la industrialización en la construcción, los modelos de financiación y la colaboración público-privada.

De igual modo, se presentará el informe de Coyuntura del Observatorio Canario de la Vivienda, elaborado por VISOCAN, y se reconocerán las mejores prácticas con los Premios a la Innovación, la Sostenibilidad y la Colaboración Público-Privada en Vivienda.