El alisio refresca el ambiente en Canarias

El alisio se refuerza este viernes en Canarias con un leve descenso de las temperaturas y máximas que no superan los 27 grados

Canarias vive este viernes una jornada marcada por el alisio y el contraste entre los cielos nublados del norte y el tiempo despejado del sur. Desde primeras horas del día, la nubosidad ha sido la protagonista en las vertientes septentrionales de las islas, mientras que el resto mantiene una atmósfera más despejada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Maspalomas, imagen de archivo

Las temperaturas bajan de forma ligera o moderada, sobre todo en las zonas de interior del sur y del oeste. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se mueven entre 22 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife alcanzan los 27 grados. El registro más fresco lo anota El Hierro, con mínimas de 16 grados en Valverde.

El alisio marca la jornada

El alisio gana intensidad, especialmente en los litorales sureste y noroeste de las islas montañosas, donde se han registrado rachas fuertes de madrugada. En las cumbres, el viento es más flojo, con predominio del norte y noroeste, lo que mantiene el ambiente estable en las medianías altas.

En Lanzarote y Fuerteventura, el día transcurre con intervalos nubosos en el norte y cielos despejados en el sur. Gran Canaria repite el patrón, con nubosidad matinal en la capital y sol en el sur. En Tenerife, las nubes se concentran en el nordeste, mientras el resto de la isla disfruta de buen tiempo y temperaturas suaves. La Palma, La Gomera y El Hierro comparten un panorama similar, con nubosidad variable y viento más intenso en las primeras horas.

Mar agitado en el norte

El mar se presenta con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noreste de hasta dos metros, lo que podría complicar la navegación ligera. En las costas del sur y suroeste, en cambio, el oleaje es más tranquilo y variable.

Con este panorama, Canarias afronta un viernes típico de otoño, con vientos alisios más vivos, cielos cambiantes y un leve respiro en las temperaturas.