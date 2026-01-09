‘El Alpende’ conecta Canarias con la magia ancestral de África

El programa de la Radio Canaria invita a la audiencia este sábado a descubrir la verdadera esencia del vudú en Benín, lejos de los clichés de las películas de Hollywood

Este 2026 en ‘El Alpende’ de la Radio Canaria, dirigido por Leny González pone sus ojos en Benín en su próximo capítulo de este sábado 10 de enero a las 06:00 horas. Allí se celebra el Festival Mundial del Vudú, una explosión de fe, color y sincretismo que poco o nada tiene que ver con las películas de terror que nos ha vendido Occidente. Para entenderlo, para sentirlo y para respetarlo, el espacio contará con un guía de excepción: Hervé Agossou.

Hervé es hijo de esa tierra y, a la vez, un canario más que ha cursado sus estudios en el Archipiélago. Con un doctorado en Turismo y Máster en Recursos Humanos por la Universidad de La Laguna, este joven brillante encarna la unión perfecta entre la sabiduría ancestral africana y la excelencia académica europea.

En esta entrevista se hablará con el invitado sobre la energía de Benín o los mitos que existen en torno a la magia negra para descubrir una filosofía de amor a la naturaleza y respeto a los ancestros. Tampoco se pasará por alto hablar sobre la controversia entre lo humano y lo divino, la integración en Canarias y conservar las raíces.