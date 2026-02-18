‘El Análisis Internacional’ aborda la situación en Cuba este jueves en La Radio Canaria

La emisión, prevista a las 18:30 horas, abordará el impacto internacional y social de la actual crisis cubana

‘El Análisis Internacional‘, el programa de La Radio Canaria, dedica su entrega de este jueves a las 18:30 horas a analizar la situación que atraviesa Cuba, en un contexto especialmente delicado tras la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

El director y conductor del espacio, Javier Granados, explica que la isla vive “una nueva vuelta de tuerca a las restricciones que soporta la población”, situación que se refleja en graves limitaciones energéticas que han obligado a reducir considerablemente el consumo eléctrico. Según señala, estas medidas representan una de las consecuencias inmediatas derivadas de la captura de Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Javier Granados, director y conductor del programa ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria.

El programa abordará la crisis desde diferentes perspectivas a través de dos entrevistas. La primera será con Susanne Gratius, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en políticas latinoamericanas. Su análisis permitirá comprender las razones que han llevado al régimen cubano a la situación actual.

Granados destaca que la conversación servirá además para valorar las consecuencias de la alianza estratégica que Cuba estableció años atrás con Venezuela, una relación que, según apunta, redujo el margen para diversificar apoyos internacionales.

Bajo amenazas

Tras la detención del mandatario venezolano, el Gobierno de Estados Unidos volvió su mirada sobre la isla caribeña estableciendo nuevas sanciones para los países que comercien con Cuba. «El resultado es que apenas hay países dispuestos a negociar con La Habana. México pretende seguir haciéndolo, aunque no parece fácil, China y Rusia apenas han protestado por la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, y todo indica que no saldrán en apoyo del régimen cubano», añade Javier Granados.

El Gobierno de Cuba aplica duros recortes de electricidad para hacer frente al nuevo bloqueo impuesto por la Administración de EE.UU.

Para conocer más en profundidad las consecuencias de esta presión de Estados Unidos sobre Cuba, ‘El Análisis Internacional‘ entrevistará al periodista cubano residente en La Habana Pedro Jorge Velázquez, conocido también como ‘El Necio’ en las Redes Sociales. «Con él conoceremos cómo la población cubana, acostumbrada a las restricciones, vive la situación actual con una mezcla entre ansias de libertad, necesidad de progreso económico y defensa de la soberanía de su país», concluye Javier Granados.