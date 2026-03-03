El Ártico, el Caribe y La Palma se encuentran este miércoles en ‘Islas Felices’

El programa conecta Svalbard, República Dominicana y Santa Cruz de La Palma a las 22:30 horas en Televisión Canaria

Televisión Canaria emite este miércoles 4 de marzo, a las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Islas Felices’, el formato que conecta territorios insulares del mundo a través de la experiencia directa de sus protagonistas y de los paisajes que definen su identidad.

En este tercer episodio, el programa traza una ruta que une el Ártico, el Caribe y Canarias, mostrando cómo realidades geográficas y culturales muy distintas comparten una misma esencia ligada al mar y al carácter isleño.

El programa visita en esta entrega el archipiélago ártico de Svalbard, en Noruega.

Cristian Tziouras viaja hasta el archipiélago ártico de Svalbard, en Noruega, para adentrarse en uno de los territorios habitados más septentrionales del planeta. El recorrido incluye la visita a Longyearbyen, uno de los asentamientos más al norte del mundo; un paseo en trineo de perros sobre la nieve; la experiencia de una sauna tradicional para combatir las bajas temperaturas; la exploración de una cueva de hielo; y la salida nocturna en busca de las mágicas auroras boreales que iluminan el cielo polar.

Auroras boreales en el Archipiélago del Ártico a donde se desplaza el programa.

Desde el frío extremo, el programa salta al calor del Caribe con Víctor Brito en República Dominicana. La ruta comienza en la zona colonial de Santo Domingo, continúa con el ensayo junto a una colorida comparsa local y se adentra en el ambiente festivo dominicano. El viaje incluye también la experiencia de un resort en Punta Cana, un paseo a caballo por la playa y una travesía en barco hasta las playas vírgenes de Isla Saona.

Punta Cana, en República Dominicana.

El episodio reserva además una mirada cercana a casa con Yasmina Segara, que recorre el encanto colonial y las calles empedradas de Santa Cruz de La Palma, mostrando la singularidad arquitectónica y el carácter histórico de la capital palmera.

A través de los testimonios y vivencias de sus protagonistas, ‘Islas Felices’ propone en cada entrega un recorrido que va más allá del paisaje para adentrarse en la forma de vida, la memoria y el carácter de cada territorio, explorando cómo se construye la identidad insular en diálogo constante con la naturaleza y la historia.