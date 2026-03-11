Un gol de Gio Garbelini en el minuto 75 deja la eliminatoria abierta para el Costa Adeje Tenerife para la vuelta en Canarias

El Atlético de Madrid Femenino toma ventaja ante el Costa Adeje Tenerife Egatesa en la ida de semifinales. EFE

El Atlético de Madrid Femenino se impuso por 1-0 al Costa Adeje Tenerife Egatesa en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina de fútbol.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 75, cuando la brasileña Gio Garbelini aprovechó un contraataque para batir a la guardameta Noelia con un remate preciso junto al poste.

Además, el conjunto tinerfeño mantuvo el orden defensivo durante gran parte del encuentro y logró frenar el ataque rojiblanco, que apenas generó ocasiones claras en la primera mitad.

A la espera del partido de vuelta

El Atlético dominó la posesión, pero se encontró con una defensa bien organizada que limitó sus opciones de adelantarse en el marcador.

La eliminatoria queda ahora pendiente del partido de vuelta que se disputará en Tenerife la próxima semana, donde buscará remontar el resultado para alcanzar la final de la Copa de la Reina de fútbol. El encuentro de ida se disputó en Alcalá de Henares ante unos 2.000 espectadores.