El programa ‘Todo Rally’ ofrece las imágenes más destacadas de la prueba este domingo a las 19:30 horas

Televisión Canaria emite este domingo 12 de abril a las 19:30 horas una nueva edición de ‘Todo Rally’ dedicada a la segunda cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA). El programa especializado de la cadena pública ofrece un resumen del encuentro, que arranca este viernes 10 de abril, a las 21:00 horas, con el primer tramo cronometrado y continúa el sábado 11, a partir de las 09:45 horas. Esta edición del 42º Rally Orvecame Norte reúne en Tenerife a los principales aspirantes al título autonómico de la temporada 2026.

Tras el inicio del certamen en Lanzarote el pasado mes de marzo, los equipos se enfrentan ahora a la primera de las tres pruebas programadas en la isla de Tenerife. Los vigentes campeones, Enrique Cruz y Yeray Mujica, buscarán con su Toyota GR Yaris Rally2 recortar distancias con la cabeza del campeonato aprovechando el factor campo.

Por su parte, Alexey Lukyanuk y Yuri Kulikov (Skoda Fabia RS Rally2), actuales líderes, tratarán de mantener su posición frente a Yeray Lemes y Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2), quienes ya saben lo que es ganar en los tramos del norte de Tenerife. A la lucha por los primeros puestos se suman Sergio Fuentes y Teco Hernández, ganadores de la edición anterior, junto a otras monturas de la categoría Rally2 y los competitivos Suzuki Swift Rally2-Kit.

El automovilismo regresa a Televisión Canaria con el resumen del 42º Rally Orvecame Norte. Arriba, imagen de archivo.

Cobertura digital y directos

Además de su emisión en Televisión Canaria, RTVC reforzará el seguimiento del rally a través de sus plataformas digitales y redes sociales. El canal de YouTube de Deportes de la cadena contará con una presencia destacada mediante conexiones en directo, tanto el viernes como el sábado, presentadas por Rita Déniz.

Por su parte, los perfiles oficiales de Facebook e Instagram ofrecerán a los seguidores del motor información actualizada con entrevistas, clasificaciones y fotografías de la competición. Con este despliegue, la televisión pública garantiza una cobertura completa de uno de los eventos deportivos más esperados por la afición canaria.