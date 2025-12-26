Señalización y acordonamiento en Las Grietas marcan la primera fase de un plan para preservar este enclave natural de Tías, en Lanzarote, popularizado en redes sociales

Las Grietas, uno de los espacios naturales más visitados de Lanzarote, ha experimentado un notable incremento de turistas en los últimos años, especialmente motivados por la búsqueda de fotografías para compartir en redes sociales.

Este auge ha provocado un deterioro significativo del enclave, amenazando tanto la seguridad de los visitantes como el valor ecológico del lugar.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tías ha iniciado trabajos de señalización y acordonamiento en las zonas más sensibles del espacio, donde existe riesgo de desprendimiento de bloques de roca.

El Ayuntamiento de Tías toma medidas para proteger Las Grietas ante la presión turística. RTVC

Preservar un ecosistema de alto valor

Estas medidas buscan proteger a las personas que acceden al lugar y, al mismo tiempo, preservar un ecosistema de alto valor ambiental.

El consistorio explica que estas actuaciones forman parte de la primera fase de un plan de actuación más amplio, diseñado para frenar el acceso libre y descontrolado, considerado clave para garantizar la conservación de Las Grietas.

Según el estudio encargado por el Ayuntamiento, la restricción del acceso es fundamental para evitar que el enclave natural siga degradándose, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este paisaje único.