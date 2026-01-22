El balance de víctimas en Adamuz se eleva a 45

Los equipos de rescate localizan dos nuevos cuerpos bajo el tren Alvia y dan por concluida la búsqueda de personas tras las denuncias de los familiares

La tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, arroja una cifra de víctimas todavía más dolorosa. Los servicios de emergencia que trabajan en la zona del siniestro han confirmado este jueves el hallazgo de otros dos cadáveres, lo que eleva el número total de fallecidos a 45. Fuentes del operativo han informado a la agencia EFE que el descubrimiento se ha producido durante las complejas labores de inspección que se desarrollan en el lugar del accidente desde el pasado domingo.

Familiares de víctimas de la colisión entre los trenes del pasado domingo en Adamuz, en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, este jueves. El número de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado hoy otros dos cadáveres. EFE/ Salas

Concluye la localización de desaparecidos

Los efectivos de rescate han localizado ambos cuerpos debajo del tren Alvia, uno de los convoyes implicados en el descarrilamiento. Con este hallazgo, las autoridades dan por cerrada la lista de víctimas pendientes de localización. Según los datos oficiales, estos dos fallecidos corresponden a los últimos desaparecidos que quedaban por ubicar, de acuerdo con las denuncias presentadas previamente por sus familiares.