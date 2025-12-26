Casi 200 personas participaron en la representación, que este año se dedicó a la emigración canaria

Este 25 de diciembre, la plaza de Casa Pastores, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, se llenó de vida para celebrar el Belén Viviente, que este año alcanzó su cuarenta edición. Un evento que ha logrado mantener su esencia durante cuatro décadas, destacando la participación activa de casi 200 personas del pueblo, desde los más jóvenes hasta los más mayores.

El Belén Viviente de Casa Pastores cumple 40 ediciones | Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

La representación contó con la participación de actores y actrices de todas las edades. Es el caso del bebé de tres meses, Elian Torres, y las veteranas María Cubas Montesdeoca (92 años) y Candelaria Pérez del Toro (93 años). Todos ellos, junto al equipo técnico y de vestuario, se encargaron de dar vida a este entrañable espectáculo navideño, preparado desde el mes de septiembre.

Meses de preparativos

El guion, los vestuarios y el atrezo se elaboraron durante los meses previos a la Navidad. El evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, a través de una subvención. Igualmente contó con fondos recaudados por los propios vecinos mediante ventas de cupones y otras iniciativas.

Este año, el Belén Viviente se centró en la emigración canaria. El tema se reflejó en la representación de personajes que rememoraban la vida de los emigrantes canarios a Cuba. Junto a este homenaje, se mantuvo la temática tradicional del nacimiento de Jesús de Nazaret, que sigue siendo el corazón de la representación.

Participación vecinal

El concejal de Sector Primario y Protección Civil, Francisco Guedes, subrayó la importancia del Belén Viviente para el pueblo. «Es parte de la historia de nuestra identidad, va más allá de lo religioso y es un ejemplo de participación e implicación vecinal de varias generaciones», afirmó Guedes. A pesar de ser actores aficionados, destacó la dedicación con la que se toman los ensayos y la representación, “como si fuera un trabajo profesional”, agregó.

La directora artística, Saray González Falcó, destacó la importancia de ofrecer algo nuevo cada año. «Desde que acaba el verano, comenzamos los preparativos y trabajamos en un guion y vestuarios diferentes. Queremos que la gente sepa que cada año es único, por eso siempre se llena la plaza», explicó González Falcó, asegurando que la innovación es clave para mantener vivo el interés por esta entrañable tradición.