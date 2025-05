Asegura que no murieron más personas gracias al empeño por poner más aros salvavidas en las salvamares. El Cabildo decretará dos días de luto por las fallecidas.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha anunciado que pedirá a la Delegación del Gobierno revisar los protocolos de actuación en las labores de salvamento. El objetivo es analizar cómo se están llevando a cabo y qué hay que cambiar para evitar que se produzcan episodios como el de este miércoles, donde fallecieron siete personas.

Podrían haber sido más

“Si se cumplieron los protocolos, es que el protocolo está mal, y si no se cumplieron los protocolos, hay que preguntarse por qué no se cumplieron”, ha manifestado Armas en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que en la anterior tragedia de este tipo acaecida en la isla, hace algunos meses, perdieron la vida medio centenar de personas.

“Hoy aquí no han muerto cientos de personas por un detalle muy significativo y que cuesta muy poco dinero, y es que el Director Insular de la Administración General del Estado en El Hierro, se empeñó en tener aros salvavidas en las salvamares”.

“Una cosa tan sencilla como esa, salvó cientos de vidas hoy”, ha insistido.

Reflexión sobre lo ocurrido

El presidente insular ha lamentado el fallecimiento de las personas en esta tragedia, más aún cuando se han producido en medio de las labores de salvamento. “Cuando se pierden vidas, cuando ya se ha llegado al muelle, cuando teóricamente ya está todo está resuelto, es una cuestión que tenemos que reflexionar». insiste.

«Hoy no, pero en días próximos tendremos que sentarnos y ver qué hemos hecho mal”, ha hecho hincapié. «Yo no me conformo con que se hayan cumplido o no los protocolos, no puede ser que se nos muera la gente en el muelle”, agregó.

“No quiero poner ninguna culpa en los profesionales, ni en la gente de salvamento, que desde luego, merece la máxima valoración y son los que se juegan la vida todos los días, pero hay que reflexionar como sociedad, una sociedad avanzada como la nuestra no puede permitirse que se nos muera la gente de esta manera”.

Dos días de luto

El presidente insular, Alpidio Armas, convoca este jueves a la Junta de Portavoces de la institución para decretar dos días de luto oficial en la isla de El Hierro por las fallecidas.

En relación con esta declaración de luto oficial, este jueves se lleva a cabo un minuto de silencio a las 11:00 horas frente a la fachada del Cabildo de El Hierro. En el acto estará presente junto al presidente y otras autoridades insulares la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de visita oficial en la isla.

Rego ha recalcado que el compromiso de su Ministerio es dotar a España de un sistema de acogida digno, que permita una política de acogida vinculante y solidaria con los menores en todos los territorios. La ratio por comunidad autónoma de 32 niños por cada 100.000 habitantes, que se correspondería con el mínimo de plazas que tendrán que tener todas las autonomías.

Rego ha avanzado asimismo que, tras la solicitud de Canarias, el Estado va a decretar la contingencia migratoria extraordinaria para Canarias «en breve» tras constatar que algunas comunidades autónomas se han negado a colaborar con el objetivo de la distribución.

También se ha convocado un minuto de silencio por la tragedia a las 12:00 horas en Presidencia del Gobierno. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha estado en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Esta se ha celebrado de forma simultánea en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife y en todas las sedes del Gobierno de Canarias.

El presidente insular, Alpidio Armas, mostró este miércoles su pesar por este trágico suceso que «ha conmovido a toda la sociedad». Expresó sus condolencias con las víctimas y familiares de las siete personas fallecidas y deseó una pronta recuperación a los ingresados en el Hospital Insular.

En la reunión de los portavoces de grupos políticos de la corporación se determinarán otros aspectos que conllevará esta declaración de luto oficial, entre ellos, que se ondearán las banderas de la institución a media asta.

Canarias y Madrid exigen una respuesta coordinada

El Gobierno de Canarias reclama una estrategia estatal y europea para afrontar la crisis migratoria. Mientras, la Comunidad de Madrid acusa al Gobierno central de “dejación de funciones” tras el naufragio.

Durante una presentación frente a la Puerta del Sol, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, lamentó lo sucedido. Subrayó la necesidad de una respuesta conjunta del Estado y la Unión Europea.

“Canarias necesita ayuda, necesita certidumbre y cordura ante el fenómeno de la migración”, afirmó el viceconsejero. Además, considera que la gestión migratoria debe abordarse como una “gran política de Estado”, la cual, a su juicio, actualmente no existe.

Minuto de silencio ante la sede de la Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. Foto cedida por Presidencia del Gobierno

Por otro lado, criticó que los recursos comprometidos por Bruselas no estén llegando a las comunidades autónomas, especialmente a Canarias. Sabroso advierte de que, con más medios técnicos y humanos, tal vez la tragedia del miércoles podría haberse gestionado “de mejor manera”.

También reprochó que el Ejecutivo central no haya incluido de forma clara el tema migratorio en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, prevista para el 6 de junio.

Clavijo vive «su peor día en política»

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha afirmado que el miércoles vivió su «peor día en política» por la muerte de los siete migrantes del cayuco que volcó con 152 personas, 29 de ellas niños, a sólo tres metros del muelle de La Restinga, al sur de El Hierro.

Esta tragedia ha sido un acontecimiento «dramático» por la que los efectivos policiales y de emergencias que actuaron vivieron «una situación desoladora».

Un día después de la tragedia, y tras guardar, junto a otros miembros del Ejecutivo, un minuto de silencio ante la sede de la Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, recriminó a las comunidades que rechazan acoger a los migrantes que les corresponde «su insolidaridad continua».

El presidente canario ha asegurado que «le llenan de impotencia» posiciones como las que se mostraron en la reunión convocada por el Gobierno para comunicar a las comunidades cuál es la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio.

Minutos de silencio en toda Canarias

Los siete cabildos insulares de Canarias han convocado este jueves sendos minutos de silencio este trágico acontecimiento.

En la concentración celebrada en la isla del Meridiano ha participado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, además de miembros del Cabildo y de los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar, así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha lamentado esta tragedia y ha llamado a la reflexión y a la acción para evitar que vuelva a producirse un episodio similar en el futuro. En La Palma, han participado en el minuto de silencio representantes públicos, personal del Cabildo y ciudadanos.

El presidente de la corporación insular, Sergio Rodríguez, ha encabezado este gesto de duelo, desde el que ha transmitido “el profundo pesar de la sociedad palmera ante una nueva tragedia en la denominada ruta canaria”.

Tenerife y Gran Canaria

En Tenerife, la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha proclamado: «hoy Canarias, El Hierro y Tenerife están de luto. Hoy, y todos los días, somos testigos de la tragedia de la inmigración».

Dávila ha subrayado que «cada una de esas personas llevaba consigo sueños, esperanzas y la voluntad de buscar una vida mejor. Sus nombres quizás no los conozcamos, pero no podemos ni debemos olvidar que detrás de cada cifra hay historias humanas, hay sufrimiento y hay dignidad».

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido que se impulsen «vías legales que pongan fin a que Canarias sea una ruta de muerte».

Morales ha manifestado «que esta desgracia, de la que continuamente se informa con sucesos similares, debe finalizar. El año pasado, concretamente, murieron más de 9.000 personas en nuestras aguas. Algunas están en nuestros cementerios y otras, la mayoría, murieron en el mar», ha referido.

A su juicio, «todo es una enorme hipocresía: decir que Europa los necesita, que España los necesita, porque nos hace falta mano de obra y luego los dejamos que se mueran en aguas del Atlántico».