Antonio Morales y los consejeros de Igualdad y Solidaridad participan en un acto del Día Internacional del Migrante que da voz a personas migrantes que han elegido la Isla como su nuevo hogar

El Cabildo de Gran Canaria conmemoró el Día Internacional del Migrante con un acto institucional encabezado por su presidente, Antonio Morales, junto a la consejera de Igualdad, Isabel Mena, y el consejero de Solidaridad, Carmelo Ramírez.

El encuentro reunió a ciudadanos y ciudadanas procedentes de distintos países, que compartieron sus experiencias de convivencia en la Isla y los motivos que les llevaron a escoger Gran Canaria como lugar de residencia.

Durante el acto, los testimonios personales pusieron rostro a la realidad migratoria. Mohamed, de origen maliense, llegó a Canarias hace apenas un año siendo menor de edad.

Gran Canaria reafirma su compromiso con la integración en el Día Internacional del Migrante. RTVC

Testimonios

Actualmente estudia español y mantiene la esperanza de encontrar un empleo que le permita ayudar a su familia. “Me gustaría quedarme aquí porque me interesa, he conocido gente nueva y he encontrado personas que me ayudan”, relató.

Johanna, venezolana y residente en Canarias desde hace diez años, coincidió en destacar el calor humano recibido desde su llegada, aunque señaló la burocracia como uno de los principales obstáculos del proceso migratorio.

“La migración es un proceso muy difícil. Uno tiene que mediar con la realidad interna, con las pérdidas del país de origen y con la construcción de una nueva vida”, explicó.

Compromiso con la integración

Desde la corporación insular se subrayó que el Cabildo mantiene desde hace años un compromiso firme con la integración, con el objetivo de que las personas que llegan a Gran Canaria no se sientan ajenas, sino parte de la sociedad.

En este sentido, se realizó una declaración institucional en la que la institución se compromete a seguir impulsando políticas públicas de integración que favorezcan la convivencia y la cohesión social en la Isla.