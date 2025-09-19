La Corporación insular aprueba un acuerdo institucional que reclama medidas firmes a España y la UE

El Pleno del Cabildo de La Gomera aprobó este jueves un acuerdo institucional en el que condena el genocidio en la Franja de Gaza y manifiesta su solidaridad con el pueblo palestino. La iniciativa reafirma el compromiso de la institución con la defensa de los derechos humanos universales y el respeto al derecho internacional.

Pleno del Cabildo de La Gomera de este viernes | Cabildo de La Gomera

Condena a la violencia y al bloqueo

Durante el debate, se recordó que Palestina arrastra desde hace décadas las consecuencias de la ocupación y el bloqueo. Un hecho que ha vulnerado de forma sistemática su derecho a la autodeterminación. También se subrayó que la actual ofensiva militar contra Gaza ha provocado una violencia sin precedentes, con la muerte de decenas de miles de personas, en su mayoría población civil, además de la destrucción de hospitales, escuelas, refugios de la ONU y viviendas familiares.

El texto aprobado incluye una condena expresa a las acciones militares de Israel y al bloqueo inhumano sobre Gaza. Al mismo tiempo, reafirma la solidaridad del Cabildo con el pueblo palestino y el reconocimiento de su legítimo derecho a vivir en paz y en un Estado propio.

Un mensaje desde la isla

El acuerdo insta al Gobierno de España y a la Unión Europea a adoptar medidas diplomáticas, políticas y económicas firmes. Estas medidas deben garantizar el cese inmediato de las hostilidades y la apertura de corredores humanitarios. También exige impulsar investigaciones internacionales sobre crímenes de guerra y genocidio, con el fin de depurar responsabilidades ante la Corte Penal Internacional.

Con esta resolución, el Cabildo gomero se suma a las voces que demandan una paz justa y duradera en Oriente Medio. La Corporación insular recordó que la historia de La Gomera está marcada por valores de libertad, convivencia y solidaridad, principios que inspiran a no permanecer indiferentes ante una tragedia humanitaria que golpea a miles de familias palestinas cada día.