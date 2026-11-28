El Cabildo busca diseñar y evaluar posibles mejoras estructurales en el tramo final del cauce del barranco que optimicen su capacidad de desagüe

El Cabildo Insular de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas, activa de manera inminente un dispositivo de emergencia para acometer una nueva limpieza integral del cauce del barranco de Las Angustias, intervención que resulta indispensable tras el reciente paso de las borrascas Bruna y Charles, cuyas intensas lluvias y escorrentías han vuelto a arrastrar una ingente cantidad de materiales y sedimentos hasta la zona baja del cauce.

Imagen Cabildo de La Palma.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca que según las evaluaciones técnicas realizadas sobre el terreno, el volumen de arrastre dejado por este último episodio meteorológico ha alcanzado niveles incluso superiores a los provocados por la borrasca Therese el pasado mes de marzo. Tras aquel temporal primaveral, la institución insular ejecutó una compleja obra de limpieza y despeje, concluida el pasado mes de mayo, después de que la acumulación de sedimentos estuviera a punto de colmatar el paso y bloquear el desalojo natural de las aguas bajo el puente que desemboca en la playa.

Meses más lluviosos

Ante la repetición de este fenómeno y la inminente llegada de los meses más lluviosos del invierno, el Consejo Insular de Aguas volverá a intervenir por la vía de emergencia. El objetivo prioritario es despejar el cauce. Así como, retirar los sedimentos acumulados y garantizar que el barranco quede en óptimas condiciones hidráulicas. Todo ello, para asegurar una correcta evacuación del agua ante posibles nuevos episodios meteorológicos adversos.

Sergio Rodríguez informa que más allá de las actuaciones paliativas de emergencia, la recurrencia de estas lluvias torrenciales ha llevado al Consejo Insular de Aguas de La Palma a iniciar un estudio técnico específico. En concreto, centrado en la desembocadura del barranco de Las Angustias.

Mejoras estructurales

Con este análisis, el Cabildo busca diseñar y evaluar posibles mejoras estructurales en el tramo final del cauce que optimicen su capacidad de desagüe y eviten que los arrastres vuelvan a comprometer la seguridad de la infraestructura viaria y del entorno costero cada vez que se registre un temporal de fuerte intensidad en la isla.