Se incorpora Mónica Gómez, que asume el área de Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha anunciado este lunes una reorganización de las áreas de gobierno con el objetivo de adecuar los perfiles de cada consejero a las competencias que gestionan, tras la incorporación de la nueva consejera Mónica Gómez Curiel.

El Cabildo de La Palma reorganiza sus áreas de gobierno tras incorporar a Mónica Gómez. 13 de octubre 2025

Gómez, que sustituye al anterior titular de Cultura, Patrimonio Histórico, Educación y Artesanía, Pablo Díaz Cobiella, asume el área de Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático.

El presidente insular ha afirmado que esta redistribución “permite aprovechar al máximo la experiencia y los conocimientos de cada consejero y consejera para afrontar los desafíos de futuro de la isla, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente y especializada”.

Los cambios también afectan a otros consejeros, como Susa Armas, que hasta ahora dirigía Medio Ambiente y pasa a encargarse de Educación, Formación, Artesanía y Empleo, o Miriam Perestelo, que amplía sus competencias con la incorporación de Cultura y Patrimonio Histórico a las áreas de Comercio y Promoción Económica. Por su parte, Yurguen Hernández suma a sus responsabilidades de Deportes, Juventud, Información y Participación Ciudadana el área de Transformación Digital.

Por su parte, Yurguen Hernández suma a sus responsabilidades de Deportes, Juventud, Información y Participación Ciudadana el área de Transformación Digital.

Nuevo organigrama

El nuevo organigrama mantiene a Sergio Rodríguez al frente de la Presidencia y de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, con Juan Ramón Felipe como vicepresidente primero y responsable de Aguas; Susa Armas como vicepresidenta segunda y titular de Educación, Formación, Artesanía y Empleo y Raquel Rebollo en la vicepresidencia tercera y al frente de Turismo.

Continúa sin cambios Fernando González como vicepresidente cuarto con competencias en Hacienda, Recursos Humanos, Residuos, Industria y Energía y Darwin Rodríguez en la vicepresidencia quinta y responsable de Obras Públicas, Servicios, Transportes, Seguridad y Emergencias.

Se mantiene Miriam Perestelo como vicepresidenta sexta con Promoción Económica, Comercio, y las nuevas áreas de Cultura y Patrimonio; y Alberto Paz como vicepresidente séptimo con Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Bienestar Animal.

Completan el grupo de gobierno Ángeles Fernández, al frente de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Salud y Vivienda; Yurguen Hernández en Deportes, Juventud, Información, Participación Ciudadana y Transformación Digital; y Mónica Gómez en Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático.

Rodríguez subrayó que la reorganización “no solo busca la eficiencia administrativa, sino también poner en valor el conocimiento técnico y la experiencia acumulada de los miembros del grupo de gobierno para responder a los retos económicos, sociales y medioambientales de La Palma”.