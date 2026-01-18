El acceso a los caminos de Telesforo Bravo y Montaña Blanca contará con tarifas diferenciadas a partir de este lunes 19 de enero

El modelo de gestión del Parque Nacional del Teide experimenta un cambio histórico. A partir de este lunes 19 de enero de 2026, el acceso a determinadas franjas horarias de los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 07 Montaña Blanca – La Rambleta contará con tarifas públicas. Esta medida, que varía según el día y el perfil del visitante, busca regular la afluencia en las zonas más sensibles del paraje natural.

La presidenta insular, Rosa Dávila, defendió la iniciativa como una herramienta de protección ambiental. Según explicó la mandataria: “La incorporación de esta ecotasa responde a un compromiso claro con la conservación del Parque Nacional del Teide, garantizando al mismo tiempo que las personas residentes en Tenerife puedan seguir accediendo de forma gratuita”.

Tarifas según residencia y sendero

El nuevo sistema establece precios específicos para el sendero PNT 10 (Telesforo Bravo) en el tramo de 09:00 a 17:00 horas. Mientras que los residentes en Tenerife y menores de 14 años mantienen la gratuidad, los residentes del resto de Canarias abonarán 6 euros. Por su parte, los visitantes foráneos pagarán 15 euros. Dávila subrayó que “se trata de una medida justa y equilibrada, en la que los residentes en el resto de Canarias solo abonarán un precio simbólico”.

Por otro lado, el sendero PNT 07 (Montaña Blanca – La Rambleta) aplicará tarifas entre las 09:00 y las 15:00 horas. En días laborables, el coste será de 3 euros para residentes canarios y 6 euros para el resto. Durante los fines de semana y festivos, el importe ascenderá a 5 y 10 euros respectivamente, manteniendo siempre el acceso libre de coste para los habitantes de la isla tinerfeña.

Gestión de reservas y restricciones

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, destacó que este sistema “mejora la gestión de los senderos más sensibles y adapta el acceso a la capacidad real del entorno”. Pérez aclaró que “los recursos obtenidos se destinarán a reforzar la conservación, la seguridad y la calidad de la experiencia de las personas usuarias”, avanzando hacia un modelo de turismo más responsable.

El proceso de reserva se centraliza en la plataforma Tenerife ON, aunque de forma temporal solo funcionará a través de la web y no por la aplicación móvil. El sistema habilita nuevas plazas cada lunes a las 07:00 horas, permitiendo reservar con una antelación de hasta 28 días. Los usuarios deben registrarse previamente y facilitar los datos de todos los participantes.

Política estricta de cancelaciones

La administración ha fijado condiciones rigurosas para el uso de estos permisos. Las reservas confirmadas no admiten modificaciones, cancelaciones ni reembolsos, salvo que el sendero cierre por causas meteorológicas o el Teleférico no opere. Asimismo, el personal denegará el acceso a quienes no cumplan con el equipamiento mínimo obligatorio, sin derecho a devolución del importe abonado.