Una moción sobre el ‘Decreto Canarias’ de CC y PP en el Cabildo de Tenerife ha salido adelante con el voto de estas dos formaciones, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox

Pleno del Cabildo de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes una moción de CC y PP en la que apoyan las demandas de financiación planteadas por el Gobierno de Canarias contenidas en el denominado ‘Decreto Canarias’, una iniciativa que ha contado con la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox.

La moción es similar a la aprobada también este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, promovida igualmente por CC y PP, para apoyar la posición del Gobierno de Canarias, refrendada el pasado martes en el Parlamento de Canarias con los mismos votos.

Posicionamiento de los grupos en el Cabildo

El portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano, ha defendido la unidad de acción para defender los intereses estratégicos de las islas ante el Estado a través de unas medidas imprescindibles para el desarrollo de Canarias.

José Carlos Acha, del PP, ha señalado que el documento conocido como ‘decreto Canarias’ contiene medio centenar de medidas urgentes para mejorar la financiación y los servicios públicos en las islas ante la «inacción y el incumplimiento» que ha atribuido al Gobierno de España.

El portavoz del PSOE, Aarón Afonso, ha mostrado su apoyo a que se incluyan en un decreto todas las medidas pactadas en la agenda canaria que no se han podido aplicar por la falta de presupuestos del Estado.

Pero ha criticado que en el ‘Decreto Canarias’ se incluyan medidas que son competencia autonómica y que no ejecuta el Gobierno de Canarias o que el Ejecutivo regional pretenda nombrar a los directores en las islas de Paradores, RTVE o la Agencia EFE.

Mercedes Salazar, de Vox, ha rechazado la moción porque no contempla mejoras estructurales ni explica cómo se financiarán las medidas planteadas, además de que un decreto no es el instrumento jurídico adecuado.