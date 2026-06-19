La ceremonia tuvo lugar este jueves en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y contó con la asistencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila

El Cabildo de Tenerife ha celebrado el acto de graduación de los 99 estudiantes beneficiarios de las becas para cursar el Bachillerato Dual en Estados Unidos y Canadá. Se trata de un programa de internacionalización educativa que combina formación académica, aprendizaje de idiomas y desarrollo personal.

Imagen cedida Cabildo de Tenerife.

La ceremonia tuvo lugar este jueves en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Además, contó con la asistencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Así como, el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina. Además, de familiares del alumnado y representantes de las escuelas y del programa de estancia en ambos países. Según ha informado la corporación insular en un comunicado.

Experiencias formativas

Durante el acto, Rosa Dávila felicitó a los estudiantes por su esfuerzo. También, destacó que el Cabildo apuesta por programas que permitan al alumnado acceder a experiencias formativas internacionales para ampliar sus horizontes académicos y personales.

La presidenta insular señaló que el dominio de idiomas, la capacidad de adaptación a nuevos entornos y la convivencia con otras culturas son competencias cada vez más demandadas en los ámbitos académico y laboral.

Efraín Medina afirmó que el Bachillerato Dual Internacional es uno de los proyectos educativos más transformadores que impulsa la corporación insular, al combinar formación académica, aprendizaje de idiomas y crecimiento personal.

Demanda registrada

El consejero indicó además que los estudiantes han adquirido durante estos dos años competencias como la organización, la asunción de responsabilidades y la capacidad para desenvolverse en contextos internacionales, y destacó que la elevada demanda registrada en las convocatorias refleja el interés de las familias tinerfeñas por este tipo de iniciativas.

La convocatoria que dio origen a esta promoción recibió 1.631 solicitudes, de las que 715 correspondieron a becas de inmersión lingüística en inglés, 29 a inmersión en francés y 275 a las becas de Bachillerato Dual Internacional.

Estos programas forman parte del plan de inmersión lingüística del Servicio de Educación y Juventud del Cabildo, puesto en marcha en el curso 2024, con el objetivo de mejorar la competencia plurilingüe del alumnado de Tenerife y favorecer el desarrollo de su autonomía y capacidad de toma de decisiones, agrega la nota.