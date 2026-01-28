Las obras entre TF-1 y Santa Cruz y Güímar, que abarcan 18,3 km, mejorarán la seguridad y el confort de conducción en una vía con más de 70.000 vehículos diarios

El Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación las obras de rehabilitación del firme de la autopista TF-1 entre Santa Cruz y Güímar, incluyendo el carril Bus-VAO.

La actuación, que abarca 18,3 kilómetros y se divide en dos lotes, supone una inversión de más de 16 millones de euros y se prevé que los trabajos comiencen a finales de este año, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la durabilidad del pavimento.

Según explicó el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, estas obras refuerzan el compromiso del Cabildo con la mejora de las infraestructuras de la isla, incrementando la seguridad, la sostenibilidad y la calidad del servicio en uno de los principales ejes de comunicación del territorio.

Refuerzo estructural

Esta actuación se suma a las obras recientes entre Arico y Fasnia, que modernizaron 24 kilómetros de vía y supusieron una inversión de 30 millones de euros.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, detalló que los trabajos incluyen la aplicación de mezclas bituminosas de alta calidad, capas de rodadura drenante y refuerzo estructural, además de medidas de sostenibilidad como el uso de árido reciclado.

También se renovará la señalización horizontal, se instalará vallado de mediana, bandas sonoras en los bordes y nueva señalización en enlaces. El Lote 1 abarcará Santa Cruz y El Rosario, con un plazo de seis meses y un presupuesto de 8,9 millones; mientras que el Lote 2, entre El Rosario, Candelaria y Arafo, contará con un plazo de doce meses y 7,2 millones de euros.