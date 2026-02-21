El Cabildo de Tenerife lanzará una campaña informativa dirigida a la ciudadanía, para dar a conocer las nuevas sanciones que ha establecido la Ley de Transporte por Carreteras de Canarias

El Cabildo de Tenerife ha pactado con representantes de trabajadores de TITSA un nuevo grupo e de medidas para reforzar la seguridad de los más de 1.500 conductores y conductoras de guaguas en la isla.

La corporación insular ha presentado su propuesta de actuaciones durante una reunión presidida por la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, en la que han estado presentes USO, MSK y UGT, así como representantes de la empresa TITSA, informa este sábado una nota del Cabildo.

Instalación de mamparas

Entre las medidas que se pondrán en marcha, destaca la instalación de mamparas protectoras junto al asiento del personal conductor, con el objetivo de protegerle de agresiones o actitudes que pongan en riesgo su seguridad y la del pasaje.

Los paneles se instalarán en toda la red de guaguas de forma progresiva y en su diseño se tendrá en cuenta tanto las dimensiones como las características de cada vehículo y se garantizará el confort del conductor.

Ley de Transporte

Además, en paralelo, el Cabildo lanzará una campaña informativa dirigida a la ciudadanía, para dar a conocer las nuevas sanciones que ha establecido la Ley de Transporte por Carreteras de Canarias, en caso de agresión al personal del transporte público o conductas inadecuadas durante el trayecto.

Al respecto, la consejera de Movilidad, Eulalia García, recuerda en la nota que , tras la modificación de la ley en 2025, este tipo de conductas han pasado a considerarse infracciones muy graves, con multas que pueden ir de 4.000 a 6.000 euros.

La campaña informativa será visible en las pantallas de las guaguas de TITSA y también se difundirá a través de medios de comunicación tradicionales, diarios digitales y redes sociales.

Corporación insular

Una vez finalizada, comenzarán a aplicarse las nuevas sanciones fijadas por ley.

El Cabildo recuerda que la corporación insular ha solicitado al Gobierno de Canarias que se otorgue a los conductores de transporte público la consideración de autoridad administrativa durante el desempeño de sus funciones.

Este reconocimiento simplificará el procedimiento de denuncia y dotará al testimonio del conductor de presunción de veracidad.

Asimismo, se impulsará un acuerdo marco que permita a TITSA personarse como acusación particular en caso de agresión a su personal.