El balance de mandato del Cabildo de Tenerife destaca la inversión para el refuerzo del personal, la mejora de la gestión del medio natural y el impulso de una isla más segura y sostenible

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes el resumen ejecutivo de la Memoria de Actividades 2024–2025 de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, un balance que refleja dos años de intensa actividad y una inversión que alcanza los 1.200 millones de euros en lo que va de mandato, incluida la previsión presupuestaria de 2026.

La presidenta insular, Rosa Dávila, subrayó el compromiso político con la defensa del patrimonio natural, la seguridad de la ciudadanía y la anticipación a los retos climáticos y sociales, destacando que esta inversión supone casi la totalidad de un presupuesto anual del Cabildo.

Por su parte, la consejera Blanca Pérez puso en valor el trabajo de los equipos humanos que sostienen la gestión diaria, especialmente en contextos de emergencias e incendios.

Aumento del personal laboral

Además, entre los principales avances figuran la consolidación de un modelo integral de gestión de los espacios naturales, el aumento del personal laboral, con un refuerzo de hasta el 50% en el Parque Nacional del Teide, la restauración ecológica tras el incendio de 2023 y la mejora de los sistemas de vigilancia y control mediante herramientas tecnológicas.

Para concluir, en materia de seguridad y emergencias, se ha reforzado la coordinación institucional, modernizado los sistemas de alerta y ampliado los recursos humanos y materiales, lo que permite avanzar hacia una Tenerife más segura, resiliente y sostenible.