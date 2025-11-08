La subvención estará destinada a la programación escénica del Paraninfo y a la realización de proyectos de interés cultural de la ULL

El Cabildo destina 86.000 euros para la actividad cultural de la Universidad de La Laguna. Imagen de Archivo

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, aprueba la concesión de una subvención nominativa a la Universidad de La Laguna (ULL) por un importe de 86.000 euros.

Según avanzó el consejero insular del área, José Carlos Acha, la partida está destinada “a apoyar la programación escénica del Paraninfo y a la realización de proyectos de interés cultural promovidos por las distintas cátedras, aulas, facultades, escuelas, departamentos y profesorado de la institución académica”.

Acha, destacó que esta ayuda “refuerza el compromiso del Cabildo con la Universidad de La Laguna como agente cultural esencial de la isla y como espacio de encuentro entre el conocimiento, la creación artística y la ciudadanía”: “Con esta subvención contribuimos a mantener una programación cultural estable en el Paraninfo, así como a fomentar proyectos que amplíen la participación de la comunidad universitaria en la vida cultural de Tenerife. La ULL es un referente no solo en el ámbito académico, sino también en la generación de pensamiento crítico, creación artística y difusión cultural”.

Asignaciones de la subvención

De los 86.000 euros asignados, 12.000 euros se destinan a la programación de artes escénicas y musicales del Paraninfo, mientras que 74.000 euros se orientan a proyectos de interés cultural que promuevan la divulgación y el conocimiento en áreas como la literatura, las artes visuales, las artes escénicas y musicales, la teoría de la cultura o el pensamiento.

Los proyectos financiables deberán contar con un presupuesto mínimo de 5.000 euros, pudiendo cubrirse hasta el 90% de su coste total con cargo a esta subvención, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto. En el caso de la programación del Paraninfo, el Cabildo podrá financiar hasta el 50% de los gastos correspondientes al caché de los espectáculos.

La ejecución de los proyectos se desarrollará entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de mayo de 2027, período en el que la Universidad de La Laguna seguirá fortaleciendo su papel como motor de la vida cultural insular.