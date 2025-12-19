Tenerife activa la operación nevada con transporte público gratuito y horarios para garantizar la seguridad y el disfrute

RTVC.

El Cabildo de Tenerife activa un dispositivo especial de control de accesos al Parque Nacional del Teide los días 20 y 21 de diciembre de 2025 con motivo de la previsión de nevadas asociadas a la borrasca Emilia durante, así como por la previsible afluencia masiva de visitantes atraídos por la nieve.

Tenerife activa la operación nevada este fin de semana

La medida tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad de las personas, ordenar la movilidad y preservar los valores naturales del espacio protegido.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el importante esfuerzo de coordinación realizado para poner en marcha este operativo especial, subrayando que se trata de un dispositivo “complejo, trabajado durante días y en el que han participado de manera intensa áreas estratégicas como Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Carreteras”.

“No ha sido fácil, porque hablamos de un fenómeno que atrae a miles de personas en muy poco tiempo y en un espacio natural extremadamente sensible. Pero el objetivo es claro: garantizar que todos los residentes de Tenerife puedan subir al Parque Nacional con seguridad, evitando riesgos innecesarios y ordenando la afluencia mediante el uso prioritario del transporte colectivo”, señaló Dávila.

Evitar accidente y colapsos

La decisión se adopta de los riesgos derivados de la elevada concentración de vehículos y personas en los accesos al Parque Nacional, tales como accidentes de tráfico, bloqueos en carretera y dificultades para la actuación de los servicios de emergencia, así como del impacto ambiental que puede generar una afluencia descontrolada en episodios de nieve.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, puso en valor el trabajo de los equipos de su área y, especialmente, el esfuerzo que están realizando los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional del Teide.

“Este dispositivo no solo busca ordenar accesos, sino proteger un espacio natural único, garantizar su conservación y asegurar que todo esté preparado para recibir visitantes en las mejores condiciones posibles”, explicó.

Pérez subrayó que “los equipos de seguridad, emergencias y el personal del Parque Nacional llevan días trabajando de forma preventiva para que la experiencia sea segura, responsable y respetuosa con el entorno”

Fechas y horario del dispositivo

El control dinámico de accesos se aplicará desde las 18:00 horas del viernes 19 de diciembre hasta las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre de 2025 en las principales vías de acceso al Parque Nacional del Teide .

Este control no supone el corte total de las carreteras, sino una limitación parcial y temporal del tráfico rodado con el fin de regular el aforo y evitar situaciones de colapso.

Se restringirá el acceso de los vehículos privados y se habilitarán guaguas lanzaderas de TITSA desde tres puntos de acceso:

1. Vilaflor, y se llegará hasta el Teleférico.

2. La Esperanza (C/ La Sardinera) y llegarán hasta el cruce de Izaña.

3. Aguamansa (entrada a la Caldera) y llegarán hasta el Portillo Alto.

Los horarios serán:

– Las subidas hacia el Teide entre las 10:00 y las 14:00 horas.

– Últimas salidas de regreso del Teide a las 17:00 horas.

Los servicios de lanzadera desde estos tres puntos son gratuitos.