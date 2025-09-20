Este domingo, a las 11:00 horas, Teguise acoge una nueva edición del Campeonato de Canarias de Selecciones de Bola Canaria 2025

Por tercer año consecutivo, Televisión Canaria llevará en directo a los hogares del Archipiélago el Campeonato de Canarias de Selecciones de Bola Canaria 2025 el único deporte autóctono que se practica en las ocho Islas con numerosos equipos y competiciones regulares.

Esta nueva edición se dará cita este domingo, 21 de septiembre, en Teguise, Lanzarote, hasta donde se desplazará este domingo un amplio equipo del área de Deportes de los servicios informativos para llevar a todos los hogares canarios una cita única con nuestro deporte vernáculo.

En esta edición, participan 150 jugadores procedentes de seis islas, que representarán a sus delegaciones en las categorías masculina, femenina y juvenil. Tras las primeras eliminatorias del sábado, el domingo por la mañana se disputarán las semifinales y finales. Se espera un alto nivel competitivo, con la presencia de las mejores jugadoras y jugadores de esta especialidad.

La retransmisión comenzará poco después de las 11:00 horas, y contará con la narración de José Luis Perdomo, que acercará a la audiencia todos los detalles de esta cita deportiva.

Con esta cobertura, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la difusión y promoción de los deportes autóctonos, y en particular de la bola canaria, considerada el deporte tradicional con mayor implantación en las Islas, donde se practica de manera federada desde 1992.