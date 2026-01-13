El campo canario, al límite: El Foro Cajasiete debate sobre el futuro del sector primario

La Radio Canaria se desplaza a La Palma para poner voz y rostro el abandono rural y la asfixia administrativa

Plataneras en Garafía, La Palma.

El Foro Cajasiete se traslada este miércoles, 14 de enero, a la Casa Massieu, en Argual (La Palma), para analizar la situación del sector primario canario, atrapado en una “tormenta perfecta” que suman el alza de costes, la competencia exterior, las exigencias medioambientales de la UE y la caída de la rentabilidad de las explotaciones.

El encuentro será retransmitido en directo a partir de las 09:00 horas, en directo desde la Radio Canaria, el programa ‘De la noche al día’ que por una jornada abandona sus estudios para emitir desde la Isla bonita, bajo la conducción de Estíbaliz Pérez y con la participación de distintos expertos que tratarán de responder a la pregunta que la economía palmera no puede esquivar: ¿Estamos a tiempo de salvar nuestro producto local?

Viñedos como los de Garafía o las plataneras de Tazacorte, que definen el paisaje y la identidad de La Palma, representan también soberanía alimentaria y supervivencia para una isla en la que miles de familias viven directamente del sector primario y cuya caída tendría un impacto inmediato sobre el conjunto de la economía.

Para abordar esta situación, el Foro Cajasiete reunirá a figuras que están en la primera línea del sector. Ellos son José Manuel Garrido, director de Cajasiete; Eduardo García Cabello, viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias; Ángela Delgado, presidenta de ASAGA-Canarias; Sergio Rodríguez, secretario de PALCA; Hernán Rodríguez Lorenzo, representante de Europlátano en Acepalma; y Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas.

En este contexto, Estíbaliz Pérez explica que «no solo analizaremos cifras en este foro, también vamos a cuestionar si el plátano o el queso que ves en tu mesa tienen futuro o si estamos dejando morir el producto local por no blindar nuestro mercado frente a las nuevas reglas globales».

Estíbaliz Pérez, conductora de ‘De la noche al día’.

Mercosur: ¿Competencia desleal?

El acuerdo con Mercosur será uno de los temas que se pondrá sobre la mesa en este encuentro. Una medida que se proyecta sobre el sector como una sombra de incertidumbre que obliga a replantear las reglas de juego. La entrada de productos de terceros países que no están sujetos a las estrictas exigencias fitosanitarias, ambientales y laborales que cumple un agricultor palmero supone, en la práctica, competir en clara desigualdad de condiciones.

Esta realidad sitúa al modelo productivo de las islas frente a un espejo incómodo: o se blindan las garantías para el sector primario o el producto local corre el riesgo de ser desplazado por mercados con estándares mucho menos exigentes. En este escenario, la apuesta por el kilómetro cero deja de ser una elección de consumo para convertirse en una estrategia de resistencia para la economía de La Palma y del resto de las Islas.

Una isla que se vacía

Otro de los ejes del debate será el relevo generacional y el despoblamiento de las zonas rurales. Sin la entrada de nuevas generaciones, no hay campo. La pérdida de población en el medio rural palmero en particular y canario en general, no es una amenaza futura, sino un fenómeno que ya se está produciendo.

Estíbaliz Pérez lo tiene claro: «Sin jóvenes dispuestos a poner sus manos en la tierra, el campo se abandona, las zonas rurales se quedan sin vida y nuestra dependencia del exterior será total. Queremos profundizar en por qué un joven palmero o canario en general hoy prefiere cualquier opción antes que seguir con la tradición familiar. Hay que cambiar el relato».

Este miércoles, La Palma no es solo el escenario, es el ejemplo de lo que nos jugamos. ¿Seguiremos siendo dueños de nuestra despensa?