El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria premiará a la «Mejor viuda» en su próxima edición

El nuevo concurso se estrenará en el Entierro de la Sardina del Carnaval de la ciudad, que este año está dedicado a «Las Vegas»

Imagen de archivo del Entierro de la Sardina de Las Palmas de Gran Canaria 2025
Imagen de archivo del Entierro de la Sardina de Las Palmas de Gran Canaria 2025 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria incorporará un nuevo premio a la «Mejor viuda» en su próxima edición. El certamen se integrará en el tradicional Entierro de la Sardina.

La organización permitirá participar en modalidad individual o en pareja. El concurso reforzará el carácter teatral y popular de este acto emblemático.

Inscripción y bases

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 12 de enero. Las bases completas figuran publicadas en la web oficial del Carnaval capitalino.

El Ayuntamiento anima a la participación y destaca la sencillez del proceso de inscripción. El concurso busca fomentar la creatividad y la implicación ciudadana.

Desarrollo del concurso

La prueba se celebrará a lo largo del recorrido del Entierro de la Sardina, el 1 de marzo. Cada participante deberá detenerse ante el jurado.

El jurado se ubicará en el parque Santa Catalina y cada actuación contará con un máximo de dos minutos. Los concursantes interpretarán su caracterización en ese tiempo.

Criterios y premios

El jurado valorará el disfraz, maquillaje, peinado y accesorios. También analizará la teatralidad, dramatismo, comicidad, originalidad e interacción con el público.

La organización entregará premios de carácter simbólico, como trofeos, diplomas u otros reconocimientos. El certamen distinguirá a la «Mejor Viuda Individual 2026» y a la «Mejor Pareja de Viudas».

