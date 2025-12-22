El nuevo concurso se estrenará en el Entierro de la Sardina del Carnaval de la ciudad, que este año está dedicado a «Las Vegas»

Imagen de archivo del Entierro de la Sardina de Las Palmas de Gran Canaria 2025 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria incorporará un nuevo premio a la «Mejor viuda» en su próxima edición. El certamen se integrará en el tradicional Entierro de la Sardina.

La organización permitirá participar en modalidad individual o en pareja. El concurso reforzará el carácter teatral y popular de este acto emblemático.

Inscripción y bases

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 12 de enero. Las bases completas figuran publicadas en la web oficial del Carnaval capitalino.

El Ayuntamiento anima a la participación y destaca la sencillez del proceso de inscripción. El concurso busca fomentar la creatividad y la implicación ciudadana.

Desarrollo del concurso

La prueba se celebrará a lo largo del recorrido del Entierro de la Sardina, el 1 de marzo. Cada participante deberá detenerse ante el jurado.

El jurado se ubicará en el parque Santa Catalina y cada actuación contará con un máximo de dos minutos. Los concursantes interpretarán su caracterización en ese tiempo.

Criterios y premios

El jurado valorará el disfraz, maquillaje, peinado y accesorios. También analizará la teatralidad, dramatismo, comicidad, originalidad e interacción con el público.

La organización entregará premios de carácter simbólico, como trofeos, diplomas u otros reconocimientos. El certamen distinguirá a la «Mejor Viuda Individual 2026» y a la «Mejor Pareja de Viudas».