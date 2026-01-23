El LPGC Palace acogerá galas y concursos con un escenario de gran formato y estética de casino de Las Vegas en el Parque Santa Catalina
El LPGC Palace será el escenario principal de las galas y concursos del Carnaval de Las Vegas en el Parque de Santa Catalina. Además, cuenta con un espectacular montaje de 40 metros de ancho, 20 de fondo y 20 de altura recrea el glamour de los grandes casinos, con predominio de colores rojos y negros, escaleras de caracol, fuentes y palmeras doradas.
El escenario cuenta con 300 metros de pantallas LED y 1.300 bombillas, que iluminarán las noches de fiesta y permitirán un juego de luces dinámico e innovador.
Welcome to Fabulous Las Vegas
Además, más de 100 personas han trabajado en su construcción, con elementos elaborados de forma artesanal, como el suelo, diseñado a mano para simular mármol auténtico y destacar especialmente en las retransmisiones televisivas.
Inspirado en el mítico cartel “Welcome to Fabulous Las Vegas”, el escenario animará al público a disfrutar de las celebraciones del 50 aniversario del Carnaval, que prometen varias sorpresas aún por desvelar durante las próximas semanas.