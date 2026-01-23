El LPGC Palace acogerá galas y concursos con un escenario de gran formato y estética de casino de Las Vegas en el Parque Santa Catalina

El LPGC Palace será el escenario principal de las galas y concursos del Carnaval de Las Vegas en el Parque de Santa Catalina. Además, cuenta con un espectacular montaje de 40 metros de ancho, 20 de fondo y 20 de altura recrea el glamour de los grandes casinos, con predominio de colores rojos y negros, escaleras de caracol, fuentes y palmeras doradas.

El escenario cuenta con 300 metros de pantallas LED y 1.300 bombillas, que iluminarán las noches de fiesta y permitirán un juego de luces dinámico e innovador.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se viste de Las Vegas en el Parque Santa Catalina. RTVC

Welcome to Fabulous Las Vegas

Además, más de 100 personas han trabajado en su construcción, con elementos elaborados de forma artesanal, como el suelo, diseñado a mano para simular mármol auténtico y destacar especialmente en las retransmisiones televisivas.

Inspirado en el mítico cartel “Welcome to Fabulous Las Vegas”, el escenario animará al público a disfrutar de las celebraciones del 50 aniversario del Carnaval, que prometen varias sorpresas aún por desvelar durante las próximas semanas.