El Carnaval desde dentro | Así ha sido el operativo de RTVC

Estas imágenes muestran el despliegue técnico y humano de la televisión y la radio públicas, junto al equipo digital de RTVC, durante la cobertura del Carnaval 2026

Un año más, la magia del Carnaval volvió a colarse en todos los espacios de RadioTelevisión Canaria. La cadena pública activó un despliegue técnico y humano que implicó a los servicios informativos de radio y televisión, al equipo digital y a los programas de tira diaria en un trabajo coordinado para trasladar el pulso del Carnaval a todos los rincones del Archipiélago a través de Televisión Canaria y La Radio Canaria, y al exterior mediante la plataforma Canarias Play.

La Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife, la Gala de la Reina y la Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria centraron un amplio dispositivo especial, al que se sumó la cobertura de otras celebraciones emblemáticas como Los Indianos, en La Palma, y los Achipencos, en Fuerteventura, entre otras.

En cada una de estas jornadas, radio, televisión y plataformas digitales trabajaron de forma coordinada en un despliegue que convirtió al medio público en una auténtica ventana abierta desde el corazón del Carnaval.

Estas imágenes recogen ese esfuerzo colectivo. El trabajo coordinado de técnicos, iluminadores, maquilladoras, cámaras, presentadoras y presentadores, redactores, la narración radiofónica, la producción y la realización. Un engranaje complejo que funciona con rigor, creatividad y vocación de servicio público.

Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El miércoles 11 de febrero, RTVC volvió a volcarse con el Carnaval, esta vez con la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desplegando un amplio operativo informativo y técnico desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada, con la proclamación de la regente del Carnaval 2026.

Buenos Días Canarias desde el Recinto Ferial

Desde las 08:00 horas, ‘Buenos Días Canarias’ abrió la jornada con una edición especial en directo desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte trasladaron el pulso informativo del Carnaval a todo el Archipiélago, mientras el equipo digital activaba una cobertura paralela en redes sociales y plataformas en tiempo real.

Telenoticias 1

A las 14:30 horas, Telenoticias 1 retomó el pulso informativo con una edición en directo desde el propio escenario. Desde el corazón de la fiesta, Fátima Plata ofreció la última hora de los preparativos de esta esperada cita carnavalera, mientras Fernando Timón conducía la edición desde plató.

Telenoticias 2

El Telenoticias 2, con Marta Modino al frente, dio paso a las 21:30 horas a la gran Gala, que pudo seguirse en directo a través de las señales de radio y televisión y en Canarias Play. La retransmisión se extendió también a las redes sociales de RTVC, donde el equipo digital compartió contenidos en tiempo real, ampliando la experiencia más allá de la pantalla tradicional y llevando cada instante del espectáculo a esa red de redes donde el Carnaval despliega su fantasía sin fronteras.

Un esfuerzo colectivo que se vio respaldado por la audiencia. La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 firmó su mejor resultado desde 2018, con un 23,3% de cuota de pantalla. Con una media de 111.000 espectadores, cosechó su mejor seguimiento desde 2023, y se convirtió en el contenido más visto del miércoles en la cadena autonómica.

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria

Dos días después, todavía con restos de purpurina en el tintero, el operativo carnavalero de RTVC volvió a activarse el viernes 13 de febrero con motivo de la Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria. Los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria, así como los programas de tira diaria de radio y televisión, ofrecieron conexiones en directo, entrevistas y seguimiento continuo desde el parque Santa Catalina, donde a medianoche fue proclamada la Reina del Carnaval 2026.

La respuesta de la audiencia volvió a confirmar el liderazgo de la televisión pública. La retransmisión de la Gala en Televisión Canaria alcanzó un 25,4% de cuota de pantalla, el mejor dato desde el Carnaval de 2006, consolidándose como el gran acontecimiento televisivo del día en Canarias y líder absoluto de la noche.

Regata de los Achipencos de Fuerteventura

El domingo 15 de febrero, Televisión Canaria se echó a la mar para acompañar la travesía de estos artilugios carnavaleros, acrónimo de «Artilugios Carnavaleros Hidrodinámicos Impulsados por Energía No Contaminante, Obviamente», la fiesta más divertida y multitudinaria del Carnaval majorero.

Fiesta de Los Indianos de Santa Cruz de La Palma

El lunes 16 de febrero, La Palma marcó desde primera hora un fuerte pulso informativo con motivo de la celebración de Los Indianos. Una edición prolongada de ‘Buenos Días Canarias’ abrió la jornada, y a partir de las 12:00 horas Televisión Canaria dio paso al directo de la fiesta, que se mantuvo presente a lo largo del día en Telenoticias 1, en ‘Como en Casa’ y en los distintos espacios informativos.

La conexión de la audiencia con su televisión pública volvió a ponerse de manifiesto con un récord histórico de seguimiento de la retransmisión, que alcanzó un 16,2% de cuota de pantalla y una media de 31.000 espectadores. Además, 62.000 personas siguieron en algún momento esta celebración emblemática del Carnaval palmero.

Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El viernes 21 de febrero, RTVC sacó las plumas y plataformas para acercar a todos los hogares la esencia de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Desde primera hora de la mañana, con la emisión en directo de Buenos Días Canarias, y hasta bien entrada la madrugada, con la retransmisión íntegra de la fiesta más transgresora del año, la cadena pública desplegó una cobertura total, transversal y coordinada.

Fue un auténtico maratón en radio, televisión y medios digitales, que volvió a situar a Televisión Canaria en líder indiscutible de la noche. La retransmisión, conducida por Roberto Herrera y Yanely Hernández, cosechó un 26,2% de cuota de pantalla y 249.000 espectadores de audiencia acumulada. Frimando demás su mejor seguimiento medio desde 2023, con 143.000 espectadores.

Buenos Días Canarias

El operativo de RTVC volvió a abrir la cortina de la mañana carnavalera a las 08:00 horas con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’. El programa amplió su horario hasta las 11:00 horas, con Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte desplazados al Parque Santa Catalina para acercar en directo el ambiente previo y los primeros preparativos de la gala.



A las 14:30 horas, Telenoticias 1 tomó el relevo con una cobertura especial desde el propio recinto del evento. Fátima Plata condujo conexiones en directo y entrevistas a pie de escenario, acercando a la audiencia los preparativos, las impresiones de los protagonistas y el ambiente previo a una de las citas más esperadas del Carnaval.

Ya en los instantes previos a la gala, a las 20:30 horas, Telenoticias 2 ofreció una edición reducida para ceder el testigo a la gran cita de la noche, precedida por una previa especial de 1 Hora Menos.

El equipo de RTVC se adentró entre bambalinas para mostrar el minucioso proceso de maquillaje, los últimos retoques de vestuario y las impresiones de los drags segundos antes de salir a escena.

La Gala Drag en la Radio Canaria

En las ondas de la Radio Canaria, el programa La Alpispa salió del estudio para emitir en directo desde el set instalado en el Parque Santa Catalina. Con Mercedes Martín y Eugenio González al frente, el espacio ofreció una edición especial dedicada íntegramente a la Gala Drag, combinando entrevistas, análisis, ambiente de calle y conexiones constantes con los protagonistas de la fiesta.

La cobertura radiofónica puso el broche a las 20.30 horas con un programa especial conducido por Tomás Galván y Cynthia Quintana, junto a la colaboración de Aroa Alemán en una noche donde la libertad, la creatividad y la transgresión marcaron el pulso del Carnaval