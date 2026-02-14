Televisión Canaria domina el prime time en las Islas y convierte el evento en la emisión más vista del día con más de 232.000 contactos, mejorando en casi 9 puntos el share de 2025

La retransmisión de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 en Televisión Canaria firmó este viernes un resultado histórico al alcanzar un 25,4% de cuota de pantalla, su mejor dato desde el carnaval de 2006, consolidándose como el gran acontecimiento televisivo del día en Canarias y líder absoluto de la noche. Este dato supone además un incremento de 8,8 puntos respecto al año pasado, cuando la gala registró un 16,6% de cuota de pantalla.

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria logra su mejor cuota en 20 años con un 25,4%. En la imagen de izquierda a derecha, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alexis Javier Rodríguez Suárez, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y los presentadores, y Nayra Santana, Dani Calero y Catha González. Foto de Gerardo Ojeda/RTVC.

El impacto de la emisión fue masivo: 232.000 canarios conectaron con la gala en algún momento, alcanzando al 10,5% de la población canaria y confirmando la extraordinaria capacidad de convocatoria del evento que cosechó una media de 114.000 espectadores.

El liderazgo fue especialmente rotundo en la provincia de Las Palmas, donde la gala registró un 30,8% de cuota de pantalla y una media de 79.000 espectadores, con 149.000 contactos a lo largo de la noche. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la retransmisión alcanzó un 18,2% de share y 35.000 espectadores de media.

El momento de mayor seguimiento llegó a las 22:12 horas, cuando la gala alcanzó su minuto de oro con 153.000 espectadores y un 31,4% de cuota, situando a Televisión Canaria como la cadena generalista más vista del Archipiélago en ese instante y evidenciando el fuerte vínculo del público con el Carnaval y su retransmisión.

Liderazgo en prime time

Durante toda la emisión, Televisión Canaria lideró con claridad las emisiones del prime time y se situó por delante del resto de cadenas generalistas. Durante la noche, la cadena autonómica se impuso a A3 con ‘Desafío’ que anotó un 15,7% y 69.000 espectadores y a T5 con ‘¡De viernes!’ con un 9,7% y 39.000 espectadores, consolidando la gala como el contenido televisivo más visto del viernes en Canarias. Este liderazgo permitió a la cadena cerrar el día con un 11,9% de cuota de pantalla, su mejor resultado diario de 2026 y uno de los registros más destacados del año en las Islas.

A lo largo de toda la jornada, RTVC reforzó además esta cobertura con una programación especial trasladando todos sus espacios informativos al Parque Santa Catalina desde las 8.00 horas hasta el inicio de la gala, acercando en directo el ambiente del carnaval a los espectadores durante toda la jornada.

Programación especial de los Servicios Informativos

Así el BDC, presentado por Pilar Rumeu y Antonio Cárdenes, anotó un 9,1% de cuota de pantalla. Por su parte, el Telenoticias 1, conducido por Fátima Plata y Fernando Timón, destacó con un 15,4% de cuota de pantalla y una media de 45.000 espectadores, alcanzando 83.000 espectadores acumulados. En la noche, el Telenoticias 2, presentado por Marta Modino desde el backstage del escenario del Carnaval, registró un 12,4% de cuota de pantalla y una media de 56.000 espectadores, con 102.000 espectadores conectados en algún momento de la emisión.

El seguimiento previo al evento también destacó con el programa ‘1 Hora Menos Especial Gala’, que alcanzó una media del 15,8% de cuota y 69.000 espectadores, con 102.000 canarios conectados en algún momento, anticipando una noche marcada por el seguimiento masivo

Con estos resultados, la jornada especial dedicada al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se consolida como uno de los mayores hitos de audiencia recientes para Televisión Canaria, reflejando el fuerte vínculo del público con su Carnaval y con la cobertura realizada por la Televisión Canaria.