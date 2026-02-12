Más de 200.000 canarios conectaron en algún momento con la retransmisión, que además fue la emisión televisiva más vista del día en las Islas

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 alcanzó este miércoles un 23,3% de cuota de pantalla en Televisión Canaria, su mejor dato desde 2018. El acto central del carnaval chicharrero reunió a una media de 111.000 espectadores, su mejor seguimiento desde 2023, y fue el contenido más visto del miércoles en la cadena autonómica. Además, 215.000 canarios la siguieron en algún momento de la noche, lo que representa al 9,7% de la población del Archipiélago.

La Gala de la Reina de Santa Cruz firma la mayor audiencia de Televisión Canaria de los últimos 8 años. RTVC

La gala, presentada por Alexis Hernández y Paula Vázquez, firmó un 33,3% de cuota en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde registró una media de 78.000 espectadores y cerca de 120.000 contactos a lo largo de la retransmisión. En la provincia de Las Palmas, la emisión obtuvo un 13,6% de cuota y 33.000 espectadores de media.

Minuto de oro

El minuto de oro de la retransmisión se produjo a las 22:37 horas, cuando 145.000 espectadores, un 28,2% de cuota, seguían el evento, en el momento de una gala que conseguía el instante de mayor seguimiento televisivo del día en las Islas.

Asimismo, en los minutos previos, el programa ‘1 Hora Menos Especial Gala’ alcanzó una media del 13,1% de cuota y 70.000 espectadores, con 94.000 canarios pendientes de la cadena durante su emisión, lo que también la situó como líder en su franja.

La retransmisión se convirtió en el contenido televisivo más visto en Canarias durante la jornada del miércoles. Televisión Canaria cerró el día con un 10,6% de cuota de pantalla, situándose entre las dos cadenas más vistas del Archipiélago.