El CD Tenerife Femenino B visita al Atlético de Madrid B

Este domingo 15 de diciembre el CD Tenerife Femenino B afronta una nueva jornada en Primera Federación, visitando al Atlético de Madrid B en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. El encuentro, correspondiente a la jornada 13, comenzará a las 10:00 (hora canaria) y supone un test de alto nivel para el joven conjunto blanquiazul.

Un test de alto nivel

El equipo dirigido por Adrián Albéniz llega a esta cita con buenas sensaciones y con la intención de seguir creciendo en una temporada marcada por la evolución constante del grupo. Tras varias jornadas mostrando solidez competitiva, las tinerfeñas confían en mantener la identidad que han construido durante las últimas semanas.

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul, Adrián Albéniz, valoró el desafío que supone visitar a uno de los filiales más exigentes del país: “Nos espera un partido muy duro, ante un rival que en su campo aprieta mucho y mantiene un ritmo alto durante los noventa minutos. El Atlético de Madrid B es un equipo con talento y mucho trabajo, pero nosotras también estamos creciendo y queremos demostrarlo una jornada más. La clave será mantener la concentración, competir cada balón y ser determinantes cuando tengamos nuestras opciones. El grupo está con confianza y con ganas de seguir sumando en una categoría tan exigente como esta”.

Un regreso especial para Esther García

El choque tendrá un componente emocional especial para Esther García, jugadora blanquiazul que militó hace tres años en el conjunto colchonero antes de incorporarse al proyecto tinerfeño. La futbolista afronta este encuentro con motivación añadida: “Volver a la que fue mi casa siempre es especial. Tengo grandes recuerdos de mi etapa allí, pero ahora estoy centrada al cien por cien en el Tenerife y en ayudar al equipo a competir como venimos haciendo. Sabemos que el Atlético es un rival fuerte, con dinamismo y mucho talento joven, pero también sabemos lo que podemos aportar si mantenemos nuestro trabajo y nuestra identidad. Tenemos ganas de hacer un buen partido y demostrar el crecimiento que estamos teniendo”.

El filial blanquiazul tratará de trasladar fuera de casa las buenas sensaciones de las últimas semanas, manteniendo la intensidad, la disciplina táctica y la personalidad que las ha caracterizado durante el primer tramo de la competición.