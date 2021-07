El CD Tenerife perfila su equipo y presenta a Corredera y Zorrilla

La presentación oficial de los nuevos jugadores ha sido este jueves. Te contamos las declaraciones de Álex Corredera

Presentación de Corredera y Zorrilla. Imagen Twitter CD Tenerife

El nuevo centrocampista del CD Tenerife, Álex Corredera, ha asegurado que ha “trabajado mucho” para ser un futbolista “más completo y no participar solo en zonas defensivas”, por lo que ahora puede “ayudar en otras facetas”.

En su presentación oficial, Álex Corredera ha relatado que “desde hacía tiempo” sabía del interés del conjunto blanquiazul en incorporarlo, sobre lo que ha dicho que percibió que el club “apostó fuerte” por él.

🎙️ @AlexCorredera10 : " @LuisMiguelRamis me conoce del Almería. @JCCordero9 también ha sido importante, me lleva siguiendo desde hace mucho tiempo. El #CDTenerife ha apostado fuerte por mí y un jugador tiene que ir donde le quieren"#Bienvenidos #ÁlexCorrederaBlanquiazul pic.twitter.com/MVv4FWZpdF — CD Tenerife (@CDTOficial) July 22, 2021

“Soy un mediocentro ofensivo, pero me adapto a jugar en varias posiciones. Intento participar mucho, llevar el ritmo del partido, pero he incorporado a mi juego aspectos que no tenía como la llegada al área y la defensa», ha explicado.

Corredera, que ha firmado hasta 2024, ha comentado que “tenía claro que quería jugar aquí”, para lo que el interés de Juan Carlos Cordero, el director deportivo, fue “determinante”.

“Me lleva siguiendo desde hace mucho tiempo. El Tenerife ha apostado fuerte por mí y un jugador tiene que ir donde le quieren», ha dicho.

Corredera, que se incorporó al entrenamiento más tarde después de haber dado positivo en coronavirus, ha comentado que se está adaptando a sus compañeros, aunque ha insistido en que ya se encuentra bien.

Por su parte, Cordero ha dicho que Corredera llega “en un momento de plena madurez” y puede jugar en varias demarcaciones, aunque su puesto es de mediocentro ofensivo.

“Da continuidad en el juego y nos da muchas alternativas«, ha indicado.