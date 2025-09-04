Tanto el equipo masculino como una representación del CD Tenerife Femenino se trasladaron a la Villa Mariana de Candelaria para la ofrenda a la Patrona de Canarias

Ofrenda a la Patrona de Canarias del CD Tenerife. Imagen CD Tenerife

La totalidad de la plantilla del CD Tenerife, fiel a la tradición, se trasladó un año más a Candelaria para llevar a cabo este miércoles la ofrenda a la Patrona de Canarias. La comitiva blanquiazul estuvo encabezada por su presidente, Felipe Miñambres. Este acto se ha realizado, como es habitual, en la antesala del debut en casa en la Primera Federación, fijado para e este sábado, ante la AD Mérida (20:30 horas).

Junto a Felipe Miñambres y a la plantilla blanquiazul, también estuvieron presentes en la Villa Mariana una amplia representación del consejo de administración, el cuerpo técnico, así como el el personal y auxiliares del primer equipo; además del máximo mandatario del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, y del cuarteto de capitanas del citado equipo.

La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, y los diferentes concejales de la Corporación local recibieron a la comitiva. Igualmente estuvo presente el futbolista blanquiazul durante ocho temporadas (de 1960 a 1966 y de 1971 a 1973) José Juan Gutiérrez. Junto a todos los presentes también estuvo Fray Juan Manuel Martínez Corral, prior de la comunidad de la Orden de Predicadores (padres dominicos) de Candelaria.

La ofrenda a la Patrona de Canarias se realizó después de finalizar el entrenamiento matinal, que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez y en el Complejo Federativo Juan Padrón Morales, respectivamente.