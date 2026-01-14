El cine de animación con sello canario vuelve a soñar en los Goya con ‘Norbert’

La película, participada por Televisión Canaria, opta al premio a Mejor Película de Animación en la gala que se celebrará el próximo 28 de febrero

Dirigida por José Corral, ‘Norbert’ competirá en los Goya el próximo 28 de febrero.

El cine canario vuelve a demostrar que, cuando se trata de imaginar mundos, no tiene límites. ‘Norbert’, la aventura en 3D que llegó a los cines hace justo un año y que cuenta con la participación de Televisión Canaria, ha sido nominada a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Película de Animación. La cinta se mete en la carrera final por los galardones más importantes del cine español, cuya gala se celebrará en Granada el próximo sábado 28 de febrero.

Esta nominación supone un paso más en el compromiso de la cadena autonómica con el cine de animación, un género que ya ha dado alegrías al Archipiélago. El año pasado, la sensibilidad de ‘Mariposas Negras’, de David Baute, logró traer la estatuilla a las islas, y la comedia navideña ‘Superklaus’, de Darío Sánchez, también fue nominada. Anteriormente se colaron en los Goya otras producciones con participación de TV Canaria, como ‘Tadeo Jones’.

Un duelo entre el gris y el color

En esta edición de los Goya, ‘Norbert’ producido por Capitán Araña S.L., Aquí y Allí Films S.L. y Vista Sur SRL con la participación de Television Canaria, comparte nominación con los títulos ‘Bella’, ‘Decorado’, ‘El tesoro de Barracuda’ y ‘Olivia y el terremoto invisible’.

Más allá de la competición, la película dirigida por José Corral traslada a las familias a dos mundos enfrentados: Grislandia, un lugar rígido, burocrático y en blanco y negro, y Colorlandia, un pequeño país lleno de caos, alegría y formas irregulares.

Para su director, que también firma el guion, el proyecto fue evolucionando durante su creación: «Originalmente concebido como relato para un público de más edad, el proceso creativo me llevó a transformar Norbert en una propuesta infantil sin perder su esencia ni los ideales que la inspiraron. La película es una aventura vibrante en la que su protagonista busca la felicidad y nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y la relación entre individuos y sociedades».

Música y valores para todos los públicos

El contraste entre ambos países no solo es visual, sino también sonoro. Mientras que en Grislandia la música es algo impensable, en Colorlandia es parte de su ADN, utilizando desde instrumentos convencionales hasta objetos reciclados para crear vida.

Con esta nominación, Televisión Canaria refuerza su apoyo a la industria audiovisual de las islas, demostrando que desde la periferia se pueden impulsar proyectos que no solo entretienen a toda la familia, sino que invitan a reflexionar sobre la creatividad, la imaginación y la convivencia entre sociedades diferentes.