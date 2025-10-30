La entidad consolida su patrimonio tras adquirir los terrenos por 7,2 millones de euros

El Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC) ha formalizado la compra total de los terrenos que ocupa su sede en la playa de Las Alcaravaneras, culminando un proceso iniciado por la anterior junta directiva. La operación, firmada este jueves, consolida la propiedad de 9.965 metros cuadrados que hasta ahora dependían de una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).

El acuerdo, valorado en 7,2 millones de euros, de los cuales 4,9 millones se financian mediante un préstamo bancario, elimina el canon anual de unos 93.000 euros que el Club pagaba al Puerto. Este paso supone un importante ahorro estructural y refuerza la estabilidad patrimonial a largo plazo de la entidad.

El respaldo institucional y el valor simbólico del mar

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que la compra “consolida la presencia del Náutico en su emplazamiento natural y garantiza su continuidad como referente deportivo y social”. Recordó además que Gran Canaria es una isla abierta al mar, donde el océano “nos une, nos proyecta y nos impulsa hacia el futuro”.

En el acto de firma participaron representantes de las principales instituciones canarias, entre ellos la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez; el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra; el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo; y la gerente de la Fundación Puertos, Betsabé Morales.

Reconocimiento al trabajo de la anterior directiva

El presidente del RCNGC, Pity Sánchez, reconoció la labor de la expresidenta Maica López y de los exdirectivos Selena Quintana y Javier González Jaraba, quienes iniciaron las negociaciones con el entonces presidente de la APLP, Luis Ibarra. Sánchez subrayó que la operación es fruto de una gestión rigurosa y de la cooperación institucional.

Con esta adquisición, el Real Club Náutico asegura la continuidad de su actividad social y deportiva en uno de los enclaves más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria.