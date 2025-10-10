Educación señala que «no se ha desafectado para el uso educativo», de este centro de Infantil-Primaria que llevaba cuatro años sin dar clases

El colegio de Cuermeja en La Aldea de San Nicolas, en Gran Canaria, cierra definitivamente sus puertas. Es la decisión que ha tomado Educación después de que el centro de Infantil-Primaria lleve 4 años sin dar clases. Entonces, cerró para renovar su instalación eléctrica. El Ayuntamiento del municipio no está de acuerdo.

Informa Vanessa Tineo / Deborah Santana

Pedro Suárez, alcalde La Aldea de San Nicolás, señala que es «un recurso para ofertar otrotipo de ciclos formativos vinculados a nuestra realidad. Energías renovables, sector primario. Hay muchísimas posibilidades».

Por su parte, José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación, defiende que «lo único que se ha realizado es ese cese como Centro Educativo Infantil Primaria, pero eso no quiere decir que se haya desafectado para el uso educativo».

Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado una copia completa del expediente para recurrir la orden de cierre.