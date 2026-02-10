El concurso musical de Televisión Canaria vuelve con novedades a la parrilla este jueves, a las 22:40 horas, de la mano de los presentadores Iván Torres y Thania Gil

Televisión Canaria estrena este jueves 12 de febrero, a las 22:40 horas, su programa musical `Hit List’ en su tercera temporada con sus ya conocidos presentadores, la cantante Thania Gil y el músico Iván Torres.

Regresa dando la nota para continuar siendo un punto de encuentro de las familias canarias que juegan a adivinar éxitos musicales de ayer y de hoy, en una nueva temporada en la que tres parejas de concursantes tendrán que adivinar el nombre y el artista de reconocidas canciones.

El concurso musical ‘Hit List’ estrena su tercera temporada en Televisión Canaria. RTVC.

La dinámica del concurso continúa siendo la misma. Cada semana se propondrá un quiz musical en el que, a través de cuatro fases eliminatorias, tres parejas de concursantes competirán a contrarreloj para hacerse con el premio, que puede llegar a alcanzar los 6.000 euros.

Sin embargo, esta tercera temporada viene con novedades en las reglas del juego, ya que la pareja ganadora de cada entrega podrá volver al siguiente programa si supera la ronda final antes de que su marcador llegue a cero, y podrá acumular bote.

Tres parejas, a golpe de `hits´

La noche del jueves disfrutarán del divertido programa musical de Televisión Canaria tres parejas, formadas por María y Cande, amigas de toda la vida y dispuestas a vivir la aventura de sus vidas para llegar a la gran final; Sergio y Laura, una pareja que con solo unos acordes presumirán de sus conocimientos; y, por último, Andrés y Edu, compañeros de trabajo y de gustos musicales.

Sin duda, el concurso musical `Hit List’ hará que los jueves por la noche desde casa todos bailen y tarareen todas aquellas canciones que han formado parte de nuestras vidas, con una dinámica de concurso sencilla a la vez que divertida de la mano de Iván Torres y Thania Gil.

En este sentido, la cantante y presentadora Thania Gil asegura que los telespectadores se van “a enganchar más aún, si cabe, a esta nueva temporada” porque es “más dinámica y entretenida” gracias a que las parejas concursantes acumulan premios y continúan participando en el siguiente programa.

Iván Torres, músico y copresentador, por su parte, comenta que la nueva entrega llega a “tope de energía; es mucho más enérgica”. “La continuidad de los participantes despierta una mayor complicidad no solo con los que nos ven desde casa sino, también, con nosotros los presentadores”, agrega.

Otro de los detalles a resaltar de esta tercera temporada es, sin duda, la lista de canciones que son “más asequible, cantable y bailable” y, por lo tanto, “será más divertido y una temporada muy especial”, coinciden ambos presentadores.