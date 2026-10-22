El cese de varios altos cargos del Gobierno de Canarias se producen en la mayoría de los casos debido a que concurrirán en las listas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias tras la reunión del Consejo de Gobierno. Imagen Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria el cese de varios altos cargos a petición propia. En la mayoría de los casos, las salidas se producen debido a que estos directivos concurrirán en listas a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

En primer lugar, se ha acordado el cese de Gustavo González como viceconsejero de Economía e Internacionalización de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Ejercía el cargo desde el 17 de julio de 2023.

El Ejecutivo ha aprobado el nombramiento en su sustitución de Jimena Delgado-Taramona como nueva viceconsejera de Economía e Internacionalización. Delgado-Taramona cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública y desarrollo económico, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad en la administración autonómica y en organismos internacionales.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y máster en Altos Estudios Económicos Europeos por el Colegio de Europa, cursado en Brujas, Bélgica. Hasta el 6 de octubre ocupaba el cargo de diputada en el Congreso y hasta este jueves el de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, entre otros cargos ha sido subdirectora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de Canarias y presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC); directora-gerente de la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria; y directora general de Promoción Económica en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.

Ceses en la Dirección del SCE, de Emergencias y de Transportes

El Consejo de Gobierno ha aceptado en segundo lugar el cese de la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, que ejercía el cargo desde el 11 de enero de 2024. Hasta que se proceda al nombramiento de una nueva persona titular de la dirección del organismo, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, asumirá temporalmente sus funciones en virtud de la correspondiente orden de suplencia.

También deja su cargo a petición propia la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, que ha desempeñado esta responsabilidad desde el 18 de septiembre de 2023. El acuerdo de cese se ha aprobado sin que se haya designado todavía a una persona para asumir la dirección general. Asumirá temporalmente sus funciones la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Eloísa Gil.

El Consejo de Gobierno ha aprobado asimismo el cese como director general de Emergencias, Fernando Figuereo Force, que llevaba en el cargo desde mayo de 2024. Lo sustituye en el cargo Laura Lima, nombrada en la reunión de este jueves.

Lima es graduada en Derecho por la Universidad de La Laguna y cuenta con un máster de Acceso a la Abogacía por la UNED y otro en Derecho Urbanístico por la Universidad de La Laguna. En el ámbito político, fue concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Los Realejos entre 2015 y 2019 y sexta teniente de alcalde, concejala de Urbanismo, Industria y Nuevas Tecnologías de esta corporación entre 2019 y 2023. Asimismo, fue diputada en la XV Legislatura del Congreso de los Diputados.