Consejo Escolar defiende que el reconocimiento del profesorado debe ir acompañado de formación, apoyo institucional y medidas para mejorar el clima en las aulas

El Consejo Escolar de Canarias ha defendido que la autoridad del profesorado no puede entenderse solo como un reconocimiento formal, sino que debe basarse en conocimiento, legitimidad pedagógica y prestigio social.

Natalia Álvarez Martín, presidenta del Consejo, explicó que el dictamen aprobado surge de un consenso entre los dieciséis sectores de la comunidad educativa y se articula en torno al reconocimiento docente, la autoridad asociada a la profesión y el carácter comunitario de la educación.

Álvarez subrayó que la educación es una tarea compartida por docentes, alumnado, familias, administraciones y agentes sociales, por lo que reforzar la convivencia y la corresponsabilidad educativa es clave para un buen funcionamiento del sistema.

El Consejo Escolar pide vincular la ley de autoridad del profesorado a la convivencia. Europa Press

Formación continua en docentes

Además, según el asesor técnico David Coiduras, los problemas de convivencia preocupan más en secundaria que en primaria, y los docentes noveles manifiestan mayores dificultades para afrontar conflictos en el aula que los veteranos.

A partir de estos datos, el Consejo Escolar recomendó coordinar la futura ley de autoridad con el decreto de convivencia que prepara la Consejería de Educación.

Además, propuso la elaboración de un plan de actuación que incluya formación inicial y continua, medidas de apoyo institucional y campañas de reconocimiento público de la labor docente.