El conjunto tinerfeño se enfrentará al Madrid CFF en los cuartos de la Copa de la Reina

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, afirmó este jueves que el equipo afronta con “toda la ilusión” el cruce ante el Madrid CFF en la Copa de la Reina, una eliminatoria a partido único que puede acercar al conjunto tinerfeño a la final del torneo.

El Costa Adeje Tenerife afronta «con ilusión» el nuevo cruce de Copa. Imagen del CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife se enfrentará al Madrid CFF en los cuartos de final de la Copa de la Reina 25/26. Por otro lado, la eliminatoria se disputará en el Estadio Fernando Torres los días 3, 4 o 5 de febrero, a la espera de que se confirme la fecha de manera oficial.

Una posible final con sabor canario

En declaraciones a los medios de comunicación, Batista indicó que, en caso de superar la eliminatoria, el equipo estaría más cerca de la final que se disputará en Gran Canaria.

“Si logramos pasar, estamos más cerca de esa final. No me quiero imaginar lo que significaría una final de la Copa de la Reina en la que nosotros nos colemos y toda la afición canaria pueda disfrutarla ‘in situ’”, manifestó.

En el plano liguero, el presidente también recordó que el equipo está realizando una campaña “bastante aceptable” y que la permanencia está prácticamente asegurada con algunos resultados más.

Por último, Batista se refirió al inicio de una nueva etapa en el club: “Año nuevo, entrenador nuevo, nueva etapa. Las etapas también se acaban y se empiezan otras con la máxima ilusión».

Fernando Clavijo junto a varias jugadoras del Costa Adeje Tenerife durante su visita al club. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Visita al club de Clavijo

Por otro lado, el presidente del CD Tenerife Femenino realizó estas declaraciones tras la visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a un entrenamiento del equipo.

“Para nosotros también es muy importante que físicamente, personalmente, cumpla con esa promesa que nos hizo de venir un día, y creo que ha elegido el día perfecto”, comentó sobre la visita de Clavijo, quien dijo que se siente «profundamente orgulloso» de este club, «el mayor exponente del fútbol en la isla de Tenerife».

«Son el espejo en el que se miran muchísimas niñas que quieren competir y jugar al fútbol. Esa es la igualdad llevada al día a día, a lo cotidiano, no a los discursos políticos ni a las grandes frases: ellas son un referente real», agregó el presidente de Canarias.