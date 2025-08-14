El cupón diario de la ONCE toca a Canarias

El cupón del 13 de agosto de la ONCE ha repartido 850.000 euros en 9 comunidades autónomas, entre ellas, Canarias

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 850.000 euros entre varias localidades de nueve comunidades autónomas, entre ellas Canarias. El premio mayor lo ha dejado Emilio Fernández, vendedor de la ONCE en Padul (Granada). Vendió un cupón con la serie premiado con 500.000 euros, a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

El número premiado ha sido el 07777, serie: 014. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Cupón diario de la ONCE que ha dejado premio el 13 de agosto de 2025

El cupón del 13 de agosto ha dejado un total de 850.000 euros en premios entre varias localidades de nueve comunidades autónomas, siendo Andalucía la más agraciada. Además del de Granada, ha dejado otro premio de 35.000 euros en Huelva. En total, 535.000 euros en premios. Los demás cupones premiados han ido a parar a Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Islas Baleares, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña.