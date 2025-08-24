Este lunes 25 de agosto a las 20:30 horas, emitirá el encuentro entre el Córdoba CF y la UD Las Palmas

El equipo amarillo buscará la primera victoria de la temporada en LaLiga Hypermotion

La apuesta de Televisión Canaria por el fútbol de élite canario continúa con la retransmisión del debut a domicilio de la UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion. La cadena autonómica se traslada a Córdoba para emitir en directo, desde el estadio Nuevo Arcángel, el encuentro en el que el equipo amarillo se enfrentará al Córdoba CF este lunes 25 de agosto a las 20:30 horas.

El reto de los de Luis García

La UD Las Palmas afronta su primera salida de la temporada en la LaLiga Hypermotion tras un empate inaugural a 1 frente al Andorra en el Estadio de Gran Canaria. Para esta cita, el técnico Luis García no podrá contar con Iván Gil, por lesión, ni con Valentín Pezzolesi, que fue expulsado en el primer partido de liga. Sin embargo, la plantilla se ha reforzado en la última semana con la incorporación de dos jugadores clave: los grancanarios Jesé Rodríguez y Jonathan Viera, que ya han sido inscritos en LaLiga y podrían ser convocados para el partido.

El equipo rival, con sello canario

El Córdoba CF llega al encuentro con la necesidad de sumar sus primeros puntos en casa después de perder su partido inaugural por 2-1 ante el Sporting de Gijón. El equipo andaluz cuenta con varios vínculos con el fútbol canario: está dirigido por el exjugador del CD Tenerife Iván Ania, y en la plantilla figuran el exfutbolista blanquiazul Jacobo González y el defensa grancanario Álex Martín.

El encuentro será una prueba de fuego para los canarios, que buscarán el primer triunfo del curso ante un rival que también quiere empezar a puntuar. La retransmisión correrá a cargo de Jesús Izquierdo en la narración y Miguel Ángel Valerón en los comentarios.