Jornada intersemanal de la Liga Iberdrola que ha dejado el triunfo en el derbi para el Emalsa Gran Canaria, la derrota del Heidelberg ante el nuevo líder y victoria también del Sayre

Partido de la Liga Iberdrola entre el Emalsa Gran Canaria y el Tenerife Libby’s. Imagen cedida CV Olímpico

El Emalsa Gran Canaria se llevó el derbi ante Tenerife Libby’s La Laguna por 3-1 en un partido de gran intensidad y equilibrio que volvió a confirmar el excelente momento de forma del conjunto de Juan Diego en la Liga Iberdrola.

Las grancanarias dominaron con claridad el primer set gracias a su orden ofensivo y al acierto de Saray Manzano y Marina Scherer, pero el conjunto tinerfeño reaccionó en el segundo parcial para igualar el choque en un final de máxima tensión.

Las locales recuperaron su mejor versión en el tercer set, sostenidas por el saque de Manzano y el bloqueo de Laura Suárez, y terminaron completando el triunfo en un cuarto parcial muy disputado en el que las jugadoras de Juan Diego García supieron golpear en los momentos decisivos, con aportaciones clave de Brown y Corelli.

El Heidelberg cede el liderato

La jornada intersemanal de la Liga Iberdrola dejó a Avarca de Menorca como nuevo líder de la competición. Las baleares superaron al vigente campéon Heidelberg Volkswagen y líder hasta esta jornada para sobrepasar a las grancanarias en la clasificación.

Las menorquinas se vengaron de la derrota en la pasada Supercopa ante Heidelberg Volkswagen para volver a ocupar el puesto más alto de la clasificación. El conjunto de Bep Llorens tuvo que remontar el primer set vencido por las grancanarias.

Las vigentes campeonas se mostraban sólidas en bloqueo y en la distribución para tomar ventaja. La mejora local llegaría con un juego ofensivo más variado. Ivone Martínez encontraba múltiples soluciones y la pegada de Camila Hiruela junto al aporte de las centrales Carla Jiménez y Samira Sulser llevaba a las baleares a voltear el marcador.

Con el 2-1, el choque entró en una dinámica de dominio menorquín que parecía cerrar el encuentro, pero las vigentes campeonas enjugaron el 21-15 para alargar el tercer set hasta en un tenso y espectacular 34-32 que dejaría la victoria (3-1) y el liderato en el casillero local.

Derrota del Sayre

Por su parte, el CV Sayre CC La Ballena derrotó por 3-1 a OCISA Haro Rioja Vóley en un duelo equilibrado en el que los puntos de Sullie Sundara resultaron decisivos. Las jugadoras de Matías Montalban controlaron la recta final del primer set, pese a los intentos jarreros de voltear el marcador.

Las riojanas mantuvieron su dinámica creciente y nivelaron el choque con el aporte de Vivas y Cengotitabengoa. Las grancanarias no dejarían que el repunto del bloque de Esther López fuera a más. La pegada de Sundara y Stockmann junto a la presencia en la red de Inma Lavado cerraron el choque para mantenerse fuera de las últimas plazas.