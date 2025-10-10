El espíritu de Veneguera vuelve a unir música y sostenibilidad

El evento “Veneguera Viva” reúne este fin de semana a vecinos y visitantes en torno a la cultura y el medio ambiente

El barrio de Veneguera, en el municipio grancanario de Mogán, acoge este viernes 10 y sábado 11 de octubre una nueva edición del Encuentro Veneguera, que este año celebra su XXXIV aniversario bajo el lema ‘Veneguera Viva’.

Salto del Pastor durante el XXXIIII Encuentro Veneguera, celebrado en 2024 | Ayuntamiento de Mogán

Organizado por el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, el encuentro se ha consolidado como una de las citas culturales más emblemáticas del municipio y de la isla.

Cartel de Veneguera Viva 2025

El Cabildo de Gran Canaria ha destinado una aportación de 15.000 euros para la organización del evento, una ayuda que refuerza la continuidad de esta iniciativa que nació en 1989 y que ha mantenido su esencia durante más de tres décadas.

Música, tradición y respeto por el entorno

El encuentro combina música en directo, talleres, espacios familiares, artesanía, gastronomía y propuestas de sostenibilidad, con el propósito de reunir a distintas generaciones y celebrar la identidad cultural de Mogán.

La programación musical incluye grupos y artistas de diversos estilos, junto a actividades culturales para todas las edades. El evento contará también con espacios dedicados al consumo responsable, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la convivencia.

Campistas y caravanas con aforo completo

Como novedad, el campo de fútbol de Veneguera se convertirá este año en zona de acampada para campers y caravanas, cuyas plazas ya están completamente agotadas. Esta apuesta refuerza el carácter ecológico y participativo del encuentro, que se ha convertido en referente cultural y medioambiental en Gran Canaria.